Primera Division: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im TV und Livestream

Am Freitag startet die Primera Division in die Saison 2021/22. Wir verraten Euch wo Ihr die Spiele der spanischen Topliga live im TV und im Livestream sehen könnt.

Nach und nach kehren die europäischen Topligen aus der wegen der Europameisterschaft längeren Sommerpause zurück. Nachdem in der Ligue 1 in Frankreich bereits wieder um Punkte gespielt wird, startet jetzt auch die spanische Eliteliga in die Saison 2021/22.

Primera Division 2021/22: Beginn, Spieltage, Infos

Die Primera Division legt am kommenden Freitag, 13. August, mit seiner 91. Spielzeit los. In dieser wird ein Spieler fehlen, der über viel Jahre ihr Gesicht war: Lionel Messi. Nach über 20 Jahren beim FC Barcelona wechselt der Argentinier zum Paris Saint-Germain.

Trotz des Abgangs seines Superstars und der großen finanziellen Probleme gehören die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen wieder zum engen Kreis der Titelanwärter. Diesem gehört selbstverständlich auch Real Madrid an, obwohl auch das Team von Toni Kroos mit Sergio Ramos einen langjährigen Leistungsträger an PSG verlor.

Der Gejagte ist allerdings keiner der beiden genannten Klubs. In der vergangenen Saison wurde Atletico Madrid Meister, die Rojiblancos werden alles daran setzen, den Titel zu verteidigen.

Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag ab 21 Uhr der FC Valencia und der FC Getafe. Real Madrid startet am Samstag bei Deportivo Alaves, der FC Barcelona empfängt am Sonntag Real Sociedad, während Atletico Madrid ebenfalls am Sonntag bei Celta de Vigo spielt.

Primera Division: Der erste Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärt 13. August 21 Uhr Valencia Getafe 14. August 17 Uhr Osasuna Espanyol Barcelona 14. August 19.30 Uhr Mallorca Betis Sevilla 14. August 19.30 Uhr Cádiz UD Levante 14. August 22 Uhr Deportivo Alavés Real Madrid 15. August 17.30 Uhr Celta de Vigo Atlético Madrid 15. August 20 Uhr FC Barcelona Real Sociedad de Fútbol 15. August 22.15 Uhr Sevilla Rayo Vallecano Madrid 16. August 20 Uhr Villarreal Granada 16. August 22 Uhr Elche Athletic Bilbao

Primera Division: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im TV und Livestream

Livebilder im Free-TV gibt es von den Spielen der Primera Division auch in dieser Saison keine. Die TV-Heimat der höchsten Spielklasse in Spanien ist in Deutschland weiterhin DAZN. Der Streamingdienst sicherte sich diesen Sommer die Übertragungsrechte für weitere fünf Jahre - also bis 2026.

Bei DAZN seht Ihr nicht nur die Spiele der Topteams, alle Spiele der 38 Spieltage werden im Livestream gezeigt. Da schlägt das Herz von Anhängern der Primera Division gleich schneller.

DAZN hat zu dieser Saison sein Fußball-Programmangebot erweitert. So seht Ihr dort fast alle Spiele der Champions League exklusiv, zudem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und auch die Spiele der Ligue 1 und Serie A.

Das "Netflix des Sports" überträgt aber auch viele andere Topevents der Sportarten Darts, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Kampfsport (MMA, Boxen), US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Wrestling und Rugby.

Ein DAZN-Abo kostet mittlerweile entweder 14,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Potentielle Neukunden können DAZN weiterhin erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen. Hier könnt Ihr Euch euren Gratismonat bei DAZN abholen.

© getty Atletico Madrid wurde in der Saison 2020/21 spanischer Meister.

Primera Division: Die 20 Mannschaften in der Saison 2021/22

Auch in dieser Saison spielen in der Primera Division 20 Mannschaften. Neu in dem elitären Teilnehmerfeld sind die drei Aufsteiger Espanyol Barcelona, RCD Mallorca und Rayo Vallecano. Dafür fehlen aus der vergangenen Saison die Absteiger SD Huesca, Real Valladolid und SD Eibar.