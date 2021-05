Thesen zur La-Liga-Saison: Nicht nur Suarez' Meisterschaft - Mbappe würde Reals Probleme nicht lösen - Barca braucht keinen neuen Trainer

Erstmals seit 2014 gewinnt nicht Real Madrid oder der FC Barcelona die spanische Meisterschaft. Der Triumph von Atletico Madrid verdeutlicht, dass die beiden Großen neue Impulse benötigen. Drei Thesen zur Meisterschaft.

1. Nicht nur Suarez' Meisterschaft

Zehn Punkte Vorsprung waren es zwischenzeitlich mal. Aber was wäre Diego Simeones Atletico Madrid schon ohne Nervenkitzel? "Wir mussten leiden", sagte "El Cholo" mit heiserer Stimme nach dem Gewinn seiner zweiten Meisterschaft als Trainer der Colchoneros. "Aber das war es wert."

Das Fernduell mit Stadtrivale Real Madrid am Samstag entwickelte sich zu einem spannenden Herzschlagfinale. Simeones Elf ließ sich nach dem 0:1-Pausenrückstand bei Real Valladolid jedoch nicht beirren und drehte das Spiel. Ausgerechnet Luis Suarez erzielte das entscheidende 2:1 - derjenige, den die Verantwortlichen des FC Barcelona infolge der historischen 2:8-Klatsche gegen den FC Bayern in der vergangenen Saison für zu alt und schwach befunden und ablösefrei an den direkten Ligarivalen verscherbelt hatten.

"Man hat mich bei Barca nicht wertgeschätzt", sagte der 34-Jährige nach der Partie in Valladolid mit Tränen in den Augen. "Das war das Jahr, in dem meine Familie und ich am meisten gelitten haben. Ich bin Atletico, diesem großartigen Klub, immer dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat."

Suarez steuerte insgesamt 21 Treffer zur Meisterschaft bei. Es war aber nicht nur der Uruguayer, der Atletico erstmals seit 2014 den bedeutendsten Titel im spanischen Fußball bescherte.

Simeones Mannschaft erwies sich über weite Strecken der Saison hinweg als stabiles Kollektiv, das sich immer auf Torhüter Jan Oblak verlassen konnte, wenn die meist souveräne Abwehr um Stefan Savic einmal nicht zur Stelle war. Zugleich profitierte das Team aber auch von einem ausgereiften Mittelfeld um Kapitän Koke und Universalspieler Marcos Llorente sowie der individuellen Klasse von offensiven Edeltechnikern wie Joao Felix oder Yannick Carrasco.

So verrückt feierte Atletico die Meisterschaft © SPOX / imago images 1/39 Atletico Madrid ist neuer spanischer Meister. Nach dem Spiel war die Freude trotz der Corona-Pandemie grenzenlos. In und um Madrid zogen tausende Fans auf die Straßen, um ihre Mannschaft zu feiern. SPOX zeigt die besten Bilder. © getty 2/39 Durch das Siegtor von Luis Suarez beim 2:1-Erfolg bei Real Valladolid sicherte sich Atletico Madrid den Meistertitel. © getty 3/39 Nach Abpfiff kannten die Emotionen entsprechend keine Grenzen. © getty 4/39 © getty 5/39 © getty 6/39 © getty 7/39 Atletico-Präsident Enrique Cerezo sprang in die Arme von Joao Felix. © getty 8/39 Die Mannschaft ließ Trainer Diego Simeone hochleben. © getty 9/39 Danach musste er erstmal tief ein- und ausatmen. © getty 10/39 © getty 11/39 Ein emotionaler Luis Suarez facetimete danach. © getty 12/39 Auch das Tornetz wurde abgeschnitten. © getty 13/39 Vor dem Stadion hatten sich mehrere tausend Fans eingefunden. © getty 14/39 © getty 15/39 © getty 16/39 © getty 17/39 © getty 18/39 Nachdem die Feierlichkeiten im Stadion vorbei waren, begab sich die Mannschaft nach draußen. © getty 19/39 © getty 20/39 Schnell mischte man sich unter die Fans. © getty 21/39 © getty 22/39 © getty 23/39 © getty 24/39 Nicht jeder Fan konnte die Freude verkraften ... © getty 25/39 Die Polizei musste eingreifen, um die Mannschaft wieder aus der Masse zu holen. © getty 26/39 In der Madrider Innenstadt herrschte parallel ebenfalls Partystimmung. © getty 27/39 © getty 28/39 © getty 29/39 Am Neptun-Brunnen fanden sich mehrere tausend Anhänger zusammen. © getty 30/39 © getty 31/39 © imago images 32/39 © getty 33/39 Atletico bekam genügend Liebesbekundungen ... © imago images 34/39 Im Mannschaftsbus ging währenddessen auf der Heimfahrt die Post ab. © imago images 35/39 © imago images 36/39 © getty 37/39 Luis Suarez freute sich zusammen mit der Familie. © imago images 38/39 © imago images 39/39

2. Mbappe würde Reals Probleme nicht lösen

"Wir waren am Konstantesten - und deshalb sind wir zu Recht Meister", sagte Suarez. Zumindest in Barcelona wird ihm niemand widersprechen, hatten sich seine früheren Kollegen um Kumpel Lionel Messi nach mehreren desolaten Patzern gegen vermeintlich schlagbare Kontrahenten wie Granada oder Levante schon am drittletzten Spieltag endgültig aus dem Meisterrennen verabschiedet.

Stadtrivale Real hingegen mischte trotz etlicher, Corona- und verletzungsbedingter personeller Widrigkeiten bis zum Schluss mit, behielt auch im letzten Spiel gegen Villarreal mit 2:1 die Oberhand. Die Enttäuschung bei den Königlichen war hinterher aber noch ein Stückchen größer als bei den Katalanen. Denn: Für Real endete die Saison titellos, während Barca immerhin noch die Copa del Rey gewann.

In Vor-Corona-Zeiten hätte das wohl eine gewaltige Transfer-Offensive der Blancos nach sich gezogen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist der Klub aber nicht zu großen Investitionen fähig. Um Superstars wie Kylian Mbappe oder Erling Haaland gibt es zwar immer wieder Gerüchte, doch bevor Transfers galaktischer Größenordnung realisiert werden könnten, müssten einige Spieler von der Gehaltsliste gestrichen und gewinnbringend verkauft werden. Eden Hazard und Luka Jovic zum Beispiel, die zusammen 180 Millionen Euro kosteten - und kolossal floppten. Doch wer möchte in der aktuellen Situation tief für solche Spieler in die Tasche greifen?

Daher ist Stand jetzt nur mit einer Verpflichtung von David Alaba zu rechnen. Der Noch-Münchner dürfte Reals Probleme aber ebenso wenig wie Mbappe oder Haaland im Alleingang lösen. Es mangelt schon länger an einer ausgeklügelten Spielidee. Darüber hinaus haben sich sündhaft teure Hoffnungsträger wie Vinicius Junior und Rodrygo seit ihrer Ankunft in Madrid taktisch und spielerisch kaum weiterentwickelt.

Der zu erwartende Abschied des an Amtsmüdigkeit leidenden Trainers Zinedine Zidane kann insofern eine Chance sein. Andererseits sind des Franzosen Charisma und Bezug zu einigen Spielern nicht zu unterschätzen, zumal mit dem nur noch bis 30. Juni an den Klub gebundenen Kapitän Sergio Ramos ein weiterer Eckpfeiler zu gehen und damit die Hierarchie in der Mannschaft völlig auf den Kopf zu stellen droht.

FC Barcelona verspielt Titelchance: Muss Ronald Koeman jetzt gehen? © getty / kiosko.net 1/13 Der FC Barcelona hat am 36. Spieltag bei UD Levante gepatzt und eine 2:0-Führung verspielt. Nach dem 3:3 der Blaugrana könnte Atletico auf vier Punkte davonziehen und Real Madrid auf Platz zwei springen. Die Reaktionen zum Barca-Fiasko. © kiosko.net 2/13 L'Esportiu: "Sie haben es nicht verdient!" © kiosko.net 3/13 EL Periodico: "Barca wirft die Liga weg. Die Blaugrana ziehen gegen Levante nach einer 2:0-Führung den Kürzeren und sind praktisch um den Titel gebracht." © kiosko.net 4/13 SPORT: "Sie werfen die Liga weg! Barca verliert nach dem kläglichen Unentschieden bei Levante seine geringen Chancen auf den Titelgewinn." © kiosko.net 5/13 Mundo Deportivo: "Ein Barca ohne Charakter wirft die Liga weg. Eine katastrophale zweite Halbzeit lässt die Hoffnungen der Blaugrana auf den Kampf um den Titel schwinden, wenn nicht ein Wunder geschieht." © kiosko.net 6/13 AS: "Ein Titelkandidat weniger. Barca ist trotz 2:0-Führung aus dem Kampf um den Titel ausgeschieden." © kiosko.net 7/13 Marca: "Ein weiteres Fiasko von Barca." © getty 8/13 Ronald Koeman: "Trainer werden immer in Frage gestellt, aber nach dieser zweiten Halbzeit gibt es Fragen und ich verstehe das total." © getty 9/13 Sergio Busquets: "Die Liga ist praktisch entschieden. Es gibt nur noch geringe Chancen und es ist unser Fehler." © Twitter 10/13 PachecoSportS (Blogger): "Nun, da die Saison für Barca vorbei ist, ist hier meine Verkaufsliste" © Twitter 11/13 "So sehr es mir auch weh tut, es zu sagen... Pique muss gehen. Er ist einer der größten Barca-Legenden und wir werden ihn immer unterstützen. Aber alle guten Dinge gehen zu Ende. Wir würden ihn hier brauchen, aber in einer anderen Rolle." © Twitter 12/13 "Was wir bei Barca brauchen, ist eine komplett neue Defensive. Holt einen Weltklasse-Verteidiger, der Lenglet ersetzen kann. Holt einen echten Stürmer. Wir haben Suarez verkauft, aber nie jemanden bekommen." © Twitter 13/13 Nils Kern (Chefredakteur bei Real Total)

3. Barca braucht keinen neuen Trainer

Viele ungeklärte Fragen gibt es auch in Barcelona. Anführer Messi soll - anders als Ramos bei Real - mittlerweile zwar zu einer Vertragsverlängerung tendieren, der 33 Jahre alte Argentinier braucht aber wieder Spieler um sich, die ihn besser machen.

Während die Abwehr um den teils desolaten Clement Lenglet weiterhin wackelt und sich Transfers wie von Miralem Pjanic als völlig sinnfrei erwiesen haben, klafft nach Suarez' Abgang eine riesige Lücke im Sturmzentrum. Gut möglich, dass Messis Nationalmannschaftskollege Sergio Agüero sie schließt, der neue alte Präsident Joan Laporta wird aber trotzdem zu weiteren Investitionen gezwungen sein, wenn Barca in der neuen Saison wieder um alle Titel mitspielen möchte. Aber auch bei den Cules gilt: Ohne Verkäufe keine Käufe.

Auf dem Trainerposten bei Barca hingegen ist eine Veränderung nicht erforderlich. Wenngleich Ronald Koeman, der nach eigenen Angaben "in letzter Zeit nicht mehr das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt" hat, alles andere als fest im Sattel sitzt: Der Niederländer hat die schwierige erste Phase des Umbruchs eingeleitet und viele junge Spieler wie Pedri, Ronald Araujo oder Ilaix Moriba nachweislich gefördert.

Der Altersdurchschnitt von Barcas aktuellem Kader (25,8 Jahre) ist sogar niedriger als der von Real (27,5) und Atletico (27,8). Koeman lag aber nicht falsch, als er kürzlich sagte: "Dieser Kader hat nicht die Qualität, den wir hier bei Barca wollen." Es braucht neue Impulse - sonst wären weitere Atletico-Triumphe in nächster Zeit nicht überraschend.

Simeones Truppe bleibt in weiten Teilen so zusammen wie bisher. Die Mission ist nicht beendet - schon gar nicht die von Suarez. "Ich bleibe - und möchte weiter Geschichte schreiben", kündigte "El Pistolero" am Tag nach dem Gewinn des Meistertitels an.

La Liga: Die Tabelle