Atletico Madrid kann gegen Real Valladolid spanischer Meister werden. SPOX tickert den 38. Spieltag der Primera Division live mit.

Lassen sie sich das noch nehmen? Atletico Madrid bietet sich die Möglichkeit, erstmals seit 2014 den Thron der spanischen Liga zu besteigen. Die Mannschaft von Diego Simeone geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Real Madrid in den letzten Spieltag. Hier könnt Ihr die Titel-Entscheidung im Liveticker verfolgen.

Real Valladolid vs. Atletico Madrid: Primera Division heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was Real in diesem Fernduell zugute kommen dürfte: Villarreal schielt bereits auf das Europa-League-Finale am Mittwoch gegen Manchester United, was Trainer Unai Emery auch öffentlich zugegeben hat. Atleticos Kontrahent Valladolid kämpft derweil ums Überleben. Der Klub ist derzeit Vorletzter, könnte sich mit einem Sieg aber noch retten. Werden die 90 Minuten also vom Kampf geprägt sein?

Vor Beginn: Gewinnt Atletico (83 Punkte), ist es vollkommen egal, wie Verfolger Real (81) gegen den FC Villarreal spielt. Bei jedem anderen Ausgang werden die Rojiblancos dann aber schon darauf hoffen müssen, dass die Königlichen keinen Erfolg einfahren. Ansonsten entgeht ihnen der Titel. Der direkte Vergleich, der im Falle einer Punktgleichheit entscheidet, geht an Real. Das weiße Ballett bezwang Atletico in der Hinrunde 2:0, in der Rückrunde gab es ein 0:0.

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker zur heutigen Titel-Entscheidung in Spanien! Tabellenführer Atletico wird auswärts von Real Valladolid herausgefordert. Los geht es dort um 18 Uhr.

Real Valladolid vs. Atletico Madrid: Primera Division heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Real Valladolid : Masip - Janko, Olivas, El Yamiq, Olaza - Toni, Roque Mesa, Fede, Plano - Weissman, Andre

: Masip - Janko, Olivas, El Yamiq, Olaza - Toni, Roque Mesa, Fede, Plano - Weissman, Andre Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul - Llorente, Carrasco - Correa, Suarez

Real Valladolid vs. Atletico Madrid: Primera Division heute live im TV und Livestream

Zu sehen gibt es die Meister-Entscheidung in Spanien heute live bei DAZN. Der Streamingdienst strahlt Valladolid gegen Atletico sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz aus. Die Übertragung beginnt um 17.45 Uhr.

DAZN kostet im Monatsabo 11,99 Euro pro Monat. Das Abo läuft automatisch so lange, bis es gekündigt wird. Für ein Jahresabo werden 119,99 Euro fällig.

Neukunden können DAZN zunächst 30 Tage lang kostenlos testen. Danach entscheidet der Nutzer, ob es mit einem Bezahlabo weitergehen soll.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Primera Division: Die Tabelle mit Atletico und Real Madrid