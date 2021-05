Selten war das Finale in der Primera Division so spannend. Real Madrid empfängt heute am letzten Spieltag der Saison Villarreal. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Fight um die Meisterschaft heute live im TV Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ein ausstehender Spieltag entscheidet in diesem Jahr, wer sich die Krone in Spanien aufsetzt. Atletico und Real trennen derzeit nur zwei Pünktchen. Wir zeigen Euch, wie Ihr das letzte Spiel der Blancos in der Liga heute verfolgen könnt.

Real Madrid vs. Villarreal: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie wird leider nicht im Deutschen Free-TV zu sehen sein. Dennoch gibt es mehrere Möglichkeiten, sich das spannende Finale nicht entgehen zu lassen. Wir zeigen Euch wies geht.

Real Madrid vs. Villarreal: Primera Division heute live im TV

Dank der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem TV-Gerät schauen. Ihr benötigt lediglich einen Fernseher mit Internetzugang und SmartTV. Dann ladet Ihr Euch einfach die App im jeweiligen Appstore Eures Smart-TV, TV-Stick oder Spielkonsole herunter und schon könnt Ihr den Kampf um Edelmetall genießen.

Real Madrid vs. Villarreal: Primera Division heute live im Stream

Auch von unterwegs oder mit Euren mobilen Endgeräten könnt Ihr das Spiel heute Abend verfolgen. Los geht's in La Liga heute Abend um 18.00 Uhr. Das Beste ist, Ihr könnt das gesamte DAZN Angebot einen Monat lang gratis testen.

Das "Netflix" des Sports hat ein riesiges Sportangebot. Hier bekommt Ihr Action aus allen europäischen Topligen, der Welt des Motorsports, der UFC und sogar aus den US-Profiligen.

Real Madrid vs. Villarreal: Primera Division heute live: So wird Real heute Meister

Das Team von Legende Zinedine Zidane ist auf Schützenhilfe von Real Valladolid angewiesen. Der Stadtrivale Atletico spielt am 38. Spieltag gegen den Verein aus Kastilien. Die Galaktischen müssen auf jeden Fall gewinnen. Nur in folgenden Szenarien dürfen die Blancos den Pott zum 35.Mal stemmen.

Real wird noch Meister, wenn...

Real gewinnt und Atletico verliert

Real gewinnt und Atletico unentschieden spielt - dann hätten beide 84 Punkte auf dem Konto, der direkte Vergleich ginge jedoch an Real (Hinrunde 2:0, Rückrunde 0:0)

Primera Division, Meisterschaftsrennen: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Atlético Madrid 37 65:24 41 83 2. Real Madrid 37 65:27 38 81 3. FC Barcelona 37 84:38 46 76

Real Madrid vs. Villarreal: Primera Division heute im Liveticker

Das Finale in der Primera Division könnt Ihr heute auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker Real Madrid gegen Villarreal.

Hier geht es zum Liveticker Real Valladolid gegen Atletico Madrid.

Real Madrid vs. Villarreal: Primera Division heute live: Toni Kroos positiv getestet

Die Galaktischen müssen im Saison Finale auf ihren Mittelfeld Regisseur Toni Kroos verzichten. Der Weltmeister von 2014 wurde am vergangenen Montag positiv getestet und verpasst möglicherweise auch den Start zur Vorbereitung auf die EURO 2021.

Der Mittelfeldstar hatte sich wegen direkten Kontakts mit einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bereits seit Freitag in Isolation befunden. Wie lange er ausfallen wird, ist offen.

