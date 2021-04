Vinicius verrät die besten FIFA-Spieler von Real Madrid

Vinicius Junior hat in einem Interview mit der UEFA-Webseite verraten, wer die besten FIFA-Zocker im Team von Real Madrid sind. "Ich spiele oft gegen Rodrygo und [Eder] Militao, denen ich am nächsten komme", erklärte der 20-Jährige.

"Der beste FIFA-Spieler bei Real Madrid?", schob er nach. "Ich denke, das sind [Marcos] Asensio und [Dani] Carvajal. Sie sind echt gut."

In der aktuellen Saison wusste Vinicius aber nicht nur an der Kosole zu überzeugen. In 42 Pflichtspielen für die Königlichen kommt er auf sechs Tore und sieben Vorlagen.

Mit Real Madrid trifft er am Dienstagabend im Halbfinale der UEFA Champions League auf Thomas Tuchel und den FC Chelsea (21 Uhr live auf DAZN).