FC Barcelona nach Witz-Rot und Last-Minute-Tor von Dembele vor Real Madrid

Der FC Barcelona hat sich auch wegen einer großen Fehlentscheidung des Schiedsrichters gegen Außenseiter und Abstiegskandidat Real Valladolid glücklich mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und sich damit in der Tabelle an Real Madrid (63 Punkte) vorbei auf Platz zwei geschoben. Der Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid (66) schrumpfte auf ein mageres Pünktchen zusammen. Am kommenden Wochenende treffen Real und Barca im Clasico direkt aufeinander.

Beim Stand von 0:0 in der 79. Minute zeigte Referee Jaime Latre Valladolid-Spieler Oscar Plano die Rote Karte nach einem normalen taktischen Foul an Ousmane Dembele - eine viel zu harte Bewertung, die der Schiedsrichter auch nicht durch den VAR noch einmal überprüfen ließ.

Real Valladolid, das bis dahin gut gegen Barca agiert und sogar mehrfach CHancen zur Führung vergeben hatte, wollte sich anschließend das Remis ermauern. Doch kurz vor Schluss setzte ausgerechnet der gefoulte Dembele einen Volley-Schuss ins Netz.

Vor dem Spiel wurde Lionel Messi, der vor zwei Wochen im Auswärtsspiel bei Real Sociedad zum alleinigen Rekordspieler der Katalanen avancierte, geehrt. Der Klub überreichte ihm ein von allen Mitspielern unterschriebenes und eingerahmtes Trikot mit der Nummer 768 (Anzahl der Pflichtspiele). Auch Messis Frau und seine Kinder durften trotz Corona-Regularien kurz auf den Platz im Camp Nou, um für ein Familienfoto zu posieren.

Primera Division: Die Tabelle nach dem 29. Spieltag