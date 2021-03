Messi-Doppelpack im Rekordspiel: FC Barcelona deklassiert Real Sociedad

Der FC Barcelona hat sich durch einen 6:1 (2:0)-Erfolg bei Real Sociedad San Sebastian vorbei an Real Madrid auf Platz zwei in der Primera Division geschoben und den Rückstand auf den Spitzenreiter Atletico Madrid auf vier Punkte verkürzt. Lionel Messi avancierte bei dem Spiel mit 768 Einsätzen zum alleinigen Rekordspieler der Katalanen.

Der Argentinier traf doppelt, es waren seine Treffer Nummer 662 und 663 (56./89.) im Barca-Trikot. Auch Sergino Dest steuerte einen Doppelpack bei, für den niederländischen Rechtsverteidiger waren es die ersten beiden Ligatreffer für die Katalanen. Außerdem trugen sich Antoine Griezmann gegen seinen Ex-Klub sowie Ousmane Dembele in die Torschützenliste ein.

Atletico Madrid hat das Achtelfinal-Aus in der Champions-League gut verkraftet und seinen Vorsprung behauptet. Das Team von Trainer Diego Simeone kam gegen Abstiegskandidat Deportivo Alaves vier Tage nach dem entscheidenden 0:2 in der Königsklasse beim englischen Topklub FC Chelsea allerdings nur zu einem glanzlosen und glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg.

Zehn Runden vor Saisonschluss liegt Atletico sechs Punkte vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger Real Madrid. Der Rekordmeister hatte seine Chancen bereits am Samstag durch ein 3:1 bei Celta Vigo gewahrt.

Atleticos Matchwinner war wieder einmal Torjäger Luis Suarez. Der Uruguayer sorgte neun Minuten nach der Pause durch seinen 19. Saisontreffer per Kopfball für die Entscheidung. Den Erfolg rettete allerdings Torhüter Jan Oblak zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit durch einen gehaltenen Foulelfmeter des früheren Bundesliga-Profis Joselu.

Real blieb dank Torgarant Karim Benzema im Rennen um die Meisterschaft. Der 33-Jährige erzielte gegen Celta Vigo seinen zweiten Doppelpack in Folge und traf auch in seinem fünften Ligaspiel in Serie.

LaLiga: Die Tabelle nach dem 28. Spieltag