FC Barcelona: Meiste Einsätze - Lionel Messi zieht mit Rekordspieler Xavi gleich

Lionel Messi lief in seiner Karriere nie für einen anderen Profi-Verein auf. Beim FC Barcelona zog er nun mit einer anderen Klub-Legende gleich.

Lionel Messi hat gegen Huesca sein 767. Spiel für den FC Barcelona gemacht. Damit zog der Argentinier mit Xavi im Ranking der Akteure mit den meisten Einsätzen für die Katalanen gleich.

Am Sonntag bei Real Sociedad könnte Messi dann die alleinige Führung in der Liste übernehmen. Seine Bilanz in den bisherigen 766 Partien ist mit 535 Siegen, 140 Unentschieden und nur 91 Niederlagen beeindruckend.

Messi stellt weiteren Liga-Rekord auf

In seiner Karriere bei Barca hat der mehrmalige Weltfußballer darüber hinaus zahlreiche Rekorde aufgestellt, zu denen am Montag ein weiterer hinzukam: Mit seinem Tor zum 1:0 machte Messi seinen 20. Saisontreffer und wurde damit zum ersten Spieler der Liga-Geschichte, dem in 13 aufeinanderfolgenden Spielzeiten diese Anzahl an Toren gelang.