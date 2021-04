Kurios: Athletic Bilbao steht innerhalb von zwei Wochen zweimal im Finale des spanischen Pokals Copa del Rey. Warum das so ist, erklären wir Euch hier.

Copa del Rey: Darum spielt Athletic Bilbao zwei Finals innerhalb von zwei Wochen

Athletic Bilbao hat die einmalige Gelegenheit, erst den Titel in der Copa del Rey zu gewinnen und bereits zwei Wochen diese auch gleich wieder zu verteidigen. Denn der Klub bestreitet im April zweimal das Endspiel im spanischen Pokal.

Grund dafür ist, dass das Finale im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht gespielt werden konnte. Im Finale trifft Athletic Bilbao auf Real Sociedad.

Das baskische Duell birgt besondere Brisanz, weswegen die beiden Klubs darauf bestanden, das Spiel unbedingt vor Zuschauern auszutragen. Deswegen beantragten beide Vereine im Mai eine Verlegung. Zwischenzeitlich wurde seitens des spanischen Verbands an eine Austragung an den Weihnachtsfeiertagen gedacht. Daraus wurde jedoch nichts.

Stattdessen wird der Wettbewerb nun ein knapp ein Jahr später, nämlich am 3. April, sein Ende finden. Dadurch, dass die Basken zudem in der Saison 2020/21 auch bis in das Finale marschiert sind, müssen sie bereits zwei Wochen später erneut ran. Dann wird der Titel in der Copa del Rey 2021 ausgespielt. Gegner ist am 17. April dann der FC Barcelona.

Athletic Bilbao: Spielplan in den kommenden Wochen

Wettbewerb Runde Datum Uhrzeit Gegner Copa del Rey Finale Sa. 03.04.21 21.30 Uhr Real Sociedad Primera Division 29 Mi. 07.04.21 21 Uhr Real Sociedad Primera Division 30 Sa. 10.04.21 16:15 Uhr Dep. Alavés Copa del Rey Finale Sa. 17.04.21 17 Uhr FC Barcelona Primera Division 31 Mi. 21.04.21 unbekannt Betis Sevilla

© getty Athletic Bilbao spielt im April zwei Pokalfinals.

