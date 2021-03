Atletico Madrid - Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 26. Spieltag steht in der Primera Division das Madrider Stadtderby zwischen Tabellenführer Atletico Madrid und Meister Real Madrid an. Wie Ihr das Topspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Atletico Madrid - Real Madrid: Die wichtigsten Infos zum Stadtderby

Nicht wie üblich heißt der Tabellenführer in der spanischen Primera Division FC Barcelona oder Real Madrid. Nach 26 Spieltagen ist es Atletico Madrid, das die Liga anführt. Am heutigen Sonntag, den 7. März, können die Rojiblancos gegen den Stadtrivalen Real Madrid den Vorsprung auf die Verfolger noch weiter ausbauen und damit dem Titel einen Schritt näherkommen.

Gespielt wird im Madrider Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atletico. Der Anstoß erfolgt um 16.15 Uhr. Der Unparteiische Alejandro Jose Hernandez Hernandez wird das Derby leiten.

© getty Ex-Barca-Star Luis Suarez hat in dieser Saison bereits 16 Ligatore auf seinem Konto.

Atletico Madrid - Real Madrid heute im Liveticker

Falls Ihr kein DAZN-Abo habt und das Stadtderby nicht visuell verfolgen könnt, bekommt Ihr als Alternative den Liveticker von SPOX angeboten. Die relevantesten Spielaktionen im Titelkampf werden dabei für Euch in hoher Frequenz live getickert.

Atletico Madrid - Real Madrid: So endeten die vergangenen fünf Derbys

Trotz der Tabellenkonstellation spricht die Bilanz eindeutig für die Königlichen. Vier der vergangenen fünf Partien entschied der amtierende Meister um Nationalspieler Toni Kroos für sich.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 12.12.2020 Real Madrid 2:0 Atletico Madrid Primera Division 01.02.2020 Real Madrid 1:0 Atletico Madrid Primera Division 12.01.2020 Real Madrid 4:1 n. E. Atletico Madrid Spanischer Supercup 28.09.2019 Atletico Madrid 0:0 Real Madrid Primera Division 09.02.2019 Atletico Madrid 1:3 Real Madrid Primera Division

