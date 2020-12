Real Madrid wohl mehrere Monate ohne Rodrygo

Real Madrid muss offenbar mehrere Monate auf den brasilianischen Außenstürmer Rodrygo verzichten.

Wie die Königlichen mitteilten, erlitt der 19-Jährige am Mittwoch im Ligaspiel gegen den FC Granada (2:0) eine Verletzung an der Sehne des rechten zweiköpfigen Oberschenkelmuskels.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Laut der Sporttageszeitung Marca wird er dem Klub von 2014-Weltmeister Toni Kroos rund drei Monate fehlen. Rodrygo war in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen an sieben Toren beteiligt.