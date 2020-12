Phil Foden von Manchester City angeblich bei Real Madrid auf dem Zettel

Bei Manchester City und Trainer Pep Guardiola ist Mittelfeldspieler Phil Foden weiterhin kein unumstrittener Stammspieler. Dies soll nun den Klub aus der spanischen Hauptstadt auf den Plan gerufen haben.

Real Madrid beobachtet die Situation von Mittelfeld-Talent Phil Foden bei Manchester City offenbar ganz genau. Das berichtet der Daily Mirror.

Demnach haben die Königlichen den 20-jährigen Engländer schon seit längerer Zeit im Auge, durch die zuletzte mangelnde Spielzeit Fodens soll Real sein Interesse wieder intensivieren wollen. Sollte der Nationalspieler mit seiner Situation bei den Cityzens unzufrieden sein, sei der spanische Meister laut des Berichts entschlossen, ihn nach Madrid zu locken.

Foden spielte in der Champions-League-Gruppenphase zwar eine gewichtige Rolle, stand in der Premier League allerdings seit Mitte Oktober nur einmal in der Startelf von Trainer Pep Guardiola. In drei der letzten fünf Liga-Partien kam er gar nicht zum Einsatz.

Foden stammt aus Citys Nachwuchs und hat bei den Engländern einen Vertrag bis Sommer 2024. Insgesamt hat er bislang 92 Pflichtspiele für die Skyblues absolviert, dabei gelangen ihm 20 Tore und 16 Vorlagen.

"Wenn er spielt, spielt er nie schlecht. Seit er Teil der ersten Mannschaft ist, hat er immer auf hohem Niveau gespielt, wenn er auf dem Platz stand", sagte Trainer Pep Guardiola im Frühjahr über den 20-Jährigen. Zuletzt bekam Foden nicht mehr viele Gelegenheite, das zu beweisen.