Lionel Messi über geplanten Abschied vom FC Barcelona: "Hatte eine sehr schwere Zeit im Sommer"

Lionel Messi hat sich zu seinem Beinahe-Abschied vom FC Barcelona im vergangenen Sommer geäußert und betont, sich mit seiner Situation inzwischen angefreundet zu haben.

Es stimmt, dass ich eine sehr schwere Zeit im Sommer hatte. Das resultierte aus den Dingen, die davor passiert sind: wie die letzte Saison endete, das Burofax und all diese Sachen", sagte Messi beim Radiosender RAC1.

Der Argentinier hatte Barca Ende August per Burofax über seinen Wechselwunsch informiert. Um einen Rechtsstreit wegen Unstimmigkeiten über eine Ausstiegsklausel zu vermeiden, entschied sich Messi letztlich doch für einen Verbleib und verkündete das Anfang September bei SPOX und Goal.

Lionel Messi: "Heute geht es mir gut"

"Heute geht es mir gut", betonte der 33-jährige Angreifer nun. "Ich freue mich, ernsthaft für all die Ziele zu kämpfen, die vor uns liegen. Ich weiß, dass der Klub durch eine schwierige Zeit geht, sowohl auf der Führungsebene als auch sportlich. Alles rund um Barcelona wird kompliziert - aber ich freue mich auf die Zukunft", sagte er.

Messis Vertrag in Barcelona, wo er bereits seit 2000 spielt, läuft am Saisonende aus. Der sechsmalige Weltfußballer könnte dann also ablösefrei wechseln und Gerüchte über einen Transfer zu Manchester City oder Paris Saint-Germain reißen nicht ab. Nach Informationen von SPOX und Goal hat Messi bis dato aber noch mit keinem anderen Verein verhandelt.