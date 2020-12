FC Sevilla gegen Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Pleite in der Champions League gegen Donezk ist Real Madrid am heutigen Samstag wieder in der spanischen Liga gefragt. Am 12. Spieltag sind die Königlichen beim FC Sevilla zu Gast. SPOX hat alle Infos, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

LaLiga live auf DAZN! Mit dem kostenlosen Probemonat seid Ihr auch bei FC Sevilla vs. Real Madrid am Start - hier geht's lang!

FC Sevilla gegen Real Madrid: Anstoß und Austragungsort

Spitzenspiel zwischen dem Tabellenvierten und -fünften in der Primera Division. Real Madrid muss am heutigen Samstag, den 5. Dezember, beim FC Sevilla ran. Anstoß der Partie ist um 16.15 Uhr.

Das Spiel findet im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt, das normalerweise Platz für 43.833 Fans bietet. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind in LaLiga allerdings keine Zuschauer im Stadion zugelassen.

FC Sevilla gegen Real Madrid heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem FC Sevilla und Real Madrid wird nicht im Free-TV gezeigt, stattdessen liegen die Übertragungsrechte an LaLiga bei DAZN. Der Sportstreaming-Dienst ist natürlich auch heute am Start, ab 16 Uhr geht es los mit den Vorberichten. An den Mikrofonen sind:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Auch die neun restlichen Partien des 12. Spieltags der spanischen Liga überträgt DAZN live. Zudem hat das "Netflix des Sports" unter anderem die Champions League, Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga sowie die Serie A und Ligue 1 im Programm - und zahlreiche weitere Highlights aus der Welt des Sports, darunter Tennis, US-Sport (NFL, MLB und NHL), Boxen, Darts oder Motorsport.

Das Ganze gibt es bereits für nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Ihr seid immer noch nicht überzeugt? Dann testet DAZN doch einfach vier Wochen lang komplett gratis! Möglich macht's der kostenlose Probemonat.

FC Sevilla vs. Real Madrid: LaLiga im Liveticker auf SPOX

Auch bei SPOX bleibt Ihr in Sachen LaLiga natürlich immer auf dem Laufenden. Auch zu den heutigen Top-Spielen aus dem europäischen Fußball haben wir Liveticker im Angebot.

Real Madrid in Sevilla unter Druck: Zidanes Stuhl wackelt

Bei den Königlichen läuft es derzeit alles andere als königlich. Nach dem 0:2 unter der Woche in der Champions League gegen Schachtjor Donezk (hier gibt es die Highlights der Partie im Video) droht das Aus in der CL-Gruppenphase - der Trainerstuhl von Zinedine Zidane wackelt offenbar gewaltig.

Angeblich haben die Madrilenen bereits mögliche Nachfolger für den Franzosen im Visier, darunter Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino oder Real-Legende Raul, der aktuell die zweite Mannschaft der Königlichen trainiert.

Zidane appellierte derweil vor dem Duell mit dem FC Sevilla an seine Mannschaft: "In schwierigen Zeiten muss man Charakter zeigen. Ich habe die Kraft, um die Situation zu ändern und ich werde alles dafür geben - genau wie die Spieler."

LaLiga: Die Tabelle der Primera Division am 12. Spieltag

Real Madrid hinkt nicht nur in der Champions League den eigenen Ansprüchen hinterher, in der Primera Division rangieren die Königlichen derzeit nur auf Rang vier mit bereits sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Real Sociedad. Allerdings hat Madrid ein Spiel weniger. Der FC Sevilla liegt sogar mit noch einer Partie weniger auf Rang fünf.