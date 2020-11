Eto'o-Comeback bei Murcia in der vierten spanischen Liga? "Chancen stehen 50:50"

Der spanische Viertligist Racing Murcia arbeitet derzeit an einem äußerst ambitionierten Unterfangen: Wie Präsident Morris Pagniello gegenüber Radio Marca bestätigte, ist der Klub darum bemüht, Barca-Ikone Samuel Eto'o für ein Pokalspiel aus dem Ruhestand zu holen.

"Ich würde sagen, dass unsere Chancen, Samuel Eto'o zu verpflichten, aktuell bei 50:50 stehen", sagte Pagniello und schob nach: "Nächste Woche wissen wir, ob es klappt. Wenn es uns gelingt, dann wird er auflaufen und unser Trainer wird ihn in das Team integrieren."

Samuel Eto'o verkündete 2019 sein Karriereende

Am 16. Dezember trifft Murcia in der ersten Runde der Copa del Rey auf LaLiga-Vertreter Levante. Um dort für eine Pokalüberraschung zu sorgen, soll nun also der 39-jährige Kameruner aushelfen. "Wir haben mehrere Investoren aus Mexico und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die das finanziell ermöglichen könnten", so Pagniello weiter.

Eto'o hatte im September 2019 seine Karriere als aktiver Spieler beendet. Während seiner Laufbahn war der Stürmer unter anderem bei Barca, Inter Mailand und RCD Mallorca tätig und gewann vier Champions-League-Titel. Zudem wurde Eto'o viermal zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt.