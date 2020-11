Atletico Madrid – FC Barcelona heute live: Livestream, TV, Highlights

Aufeinandertreffen der Giganten am 10. Spieltag in LaLiga: Das ungeschlagene Atletico Madrid empfängt am heutigen Samstag den FC Barcelona. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo das Topspiel heute live im Livestream und TV übertragen wird.

Hier klicken, um zum kostenlosen DAZN-Probemonat zu gelangen und Atletico - Barca gratis schauen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Atletico Madrid ist dieser Tage in LaLiga eine Bank. Während die Colchoners in der Champions League straucheln (u.a. 4:0-Klatsche gegen den FC Bayern und 1:1 gegen Lok), zeigen sie in der heimischen Liga, wozu sie zu leisten im Stande sind. Nach sieben Spielen ist man noch immer ungeschlagen und liegt auf Rang drei. Da kommt der strauchelnde FC Barcelona gerade richtig.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona - LaLiga heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion

Das Aufeinandertreffen zwischen zwei der bedeutendsten Teams Spaniens findet am heutigen Samstag, dem 21. November, um 21 Uhr statt. Gespielt wird im Wanda Metropolitano, der Heimspielstätte von Atletico in Madrid.

Wettbewerb Partie Termin Anpfiff Stadion Livestream LaLiga, 10. Spieltag Atletico Madrid - FC Barcelona Samstag, 21. November 21 Uhr Wanda Metropolitano DAZN

© imago images / Agencia EFE

Atletico gegen Barcelona heute live im Livestream: Die Übertragung von LaLiga auf DAZN

Diese Partie ist für alle Fußballfans ein Pflichttermin. Den Samstagabend also freihalten und gemütlich DAZN einschalten. Denn der Streamingdienst überträgt das Spiel zwischen Atletico und Barca heute live im Livestream - in voller Länge und mit deutschem Kommentar.

Startschuss für die Übertragung ist um 20.45 Uhr. Eine Viertelstunde lang werdet Ihr in der Vorberichterstattung zunächst noch mit den wichtigsten Fakten versorgt, ehe es ans Eingemachte geht. Folgendes Personal wird im Livestream im Einsatz sein:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Atletico Madrid vs. Barca heute live im TV: Wo wird LaLiga übertragen?

Die Antwort hierauf fällt kurz aus: Nirgends. Weder im Free- noch im Pay-TV gibt es im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, dieses Topspiel zu verfolgen.

Entsprechend stellt der Streamingdienst DAZN mit seinem Livestream die einzige Option dar.

Atletico - Barca heute live im Livestream von DAZN: Geräte, Programm, Kosten

Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr den Ballvirtuosen um Lionel Messi und Co. nicht auf großem Bildschirm folgen könnt. Denn: DAZN läuft auf nahezu allen internetfähigen Geräten. Hierzu einfach die DAZN-App herunterladen, einloggen, Livestream heraussuchen und schon kann es losgehen.

Neben der spanischen LaLiga zählt DAZN jede Menge weiteren hochklassigen Fußball zu seinem Programm und zeigt u.a. die Bundesliga und Champions League. Auch US-Sport, Tennis, Snooker, MMA, Motor- und Wintersport sowie Leichtathletik und unzählige weitere Sportarten haben beim Multisport-Streamingdienst ihr Zuhause.

Das gesamte Paket bekommt Ihr für 11,99 Euro monatlich. Entscheidet Ihr Euch für die langfristige Variante zahlt Ihr 119,99 Euro pro Jahr und somit nur gute zehn Euro monatlich. Allerdings erst im Anschluss an den kostenlosen Probemonat, welcher jedem Neukunden zusteht und währenddessen das gesamte Programm unentgeltlich getestet werden kann.

Hier geht's direkt zum Probemonat von DAZN.

Atletico Madrid - FC Barcelona heute live: Liveticker, Highlights und Re-Live zu LaLiga

Wer die Partie heute Abend nicht live verfolgen kann, der hat drei weitere Optionen. Entweder während der 90 Minuten auf den SPOX-Liveticker (Link) zurückgreifen und garantiert keine spielentscheidende Situation verpassen.

Oder kurz nach Abpfiff nochmal bei DAZN hereinschauen und sich die Highlights anschauen. Die Tore von Joao Felix, Antoine Griezmann und Kollegen werden im Portal in etwa fünfminütigen Highlight-Videos zusammengeschnitten, kurz nach Spielende hochgeladen und können jederzeit abgerufen werden.

Wem das nicht genügt, der kann auf die Re-Live-Funktion zurückgreifen und sich den gesamten Livestream noch einmal von Anfang bis Ende zu Gemüte führen.

Atletico gegen Barca heute live: Wiedersehen mit Luis Suarez wegen Corona fraglich

Das Team von Diego Simeone geht als Favorit in dieses Duell. Das soll bei einer Begegnung mit dem großen FC Barcelona schon etwas heißen. Allerdings ist man nach sieben Partien noch unbesiegt, lediglich zwei Unentschieden stehen zu Buche, und hat obendrein erst zwei Gegentore schlucken müssen - Atleti stellt damit die beste Defensive der Liga.

Fraglich ist jedoch, ob Topstar Luis Suarez heute mitwirken kann. Der Uruguayer, Neuzugang vom FC Barcelona, und mit bereits fünf Liga-Toren, wurde Anfang der Woche positiv auf das Coronavirus getestet und fiel folglich für das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Brasilien aus. Ein Ausfall gegen die Blaugrana wäre ein herber Schlag.

Apropos Blaugrana: Bei den Gästen ist noch ordentlich Sand im Getriebe. Rang acht und bereits jeweils zwei Remis und Niederlagen stehen in der Statistik. Gegen Teams wie Getafe (0:1-Pleite) oder Alaves (1:1) etwa tat man sich schwer.

LaLiga heute live: Atletico Madrid gegen FC Barcelona - die letzten Duelle