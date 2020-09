FC Barcelona: Neue Position? So will Ronald Koeman Lionel Messi wohl einsetzen

Welche Rolle spielt Superstar Lionel Messi, der letztlich doch beim FC Barcelona bleibt, unter dem neuen Trainer Ronald Koeman? Ein Bericht der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo klärt nun über die angeblichen Pläne des ehemaligen Bondscoachs auf.

Demnach soll Messi unter Koeman einen verkappten Rechtsaußen geben, der natürlich nicht an der rechten Außenbahn kleben soll, sondern ins Zentrum hinein alle Freiheiten hat. Um das zu gewährleisten, will Koeman den linken Flügel in einem 4-2-3-1-System offenbar mit einer besonderen Ausrichtung versehen.#

Der Linksaußen soll nämlich sehr wohl die Seitenauslinie suchen, extrem breit stehen, Gegenspieler binden und damit das Zentrum für Aktionen von Messi öffnen. Laut Mundo Deportivo hat Koeman für die Rolle von Messis Pendant, der häufig den tiefen Lauf in den Rücken der Abwehr auf der linken Seite suchen soll, allen voran Ex-BVB-Star Ousmane Dembele, Supertalent Ansu Fati und Neuzugang Francisco Trincao im Auge.

Für Messi stünde dann im Optimalfall ein weiter Raum zur Verfügung, in dem er sich von der rechten Seite aus frei bewegen, Abschlüsse oder die Gelegenheit für den finalen Pass suchen kann. Zudem soll sich der 33-jährige Argentinier fast ausschließlich auf die Offensive konzentrieren können, von Defensiv- und Pressingaufgaben zumindest weitgehend entbunden werden.

Messi wollte Barca eigentlich in diesem Sommer verlassen, entschied sich letztlich aber doch für einen Verbleib, um einen Rechtsstreit mit dem Klub zu vermeiden, zu dem er schon als 13-Jähriger wechselte.

Pressestimmen zu Lionel Messis Verbleib beim FC Barcelona: "Es ist Messi, König Midas!" © imago images / ZUMA Wire 1/15 Lionel Messi bleibt beim FC Barcelona, das "Sommerdrama" (L'Equipe) hat ein Ende. Die internationale Presse ist sich jedoch einig: Das war's noch nicht! © imago images / ZUMA Wire 2/15 Marca (Spanien): "Messi ist weit davon entfernt, die Krise mit seiner Intervention zu beenden. Stattdessen öffnet er mit seinem Eingreifen noch mehr Nähte eines Klubs, der seit zu vielen Monaten ins Wanken geraten ist." © imago images / ZUMA Wire 3/15 AS (Spanien): "Bartomeu wird nicht als der Präsident in die Geschichte eingehen, der Leo gehen ließ, sondern als derjenige, der den Club ruinierte, der es versäumte, mit seinem Superstar zu sprechen." © imago images / Poolfoto 4/15 Mundo Deportivo (Spanien): "Für Barca ist es gut, das Messi bleibt - in sportlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Und für die Romantik ist es auch gut, dass ein Junge, der mit 13 Jahren kam, 20 Jahre später immer noch dasselbe Trikot trägt." © imago images / ZUMA Wire 5/15 SPORT (Spanien): "In dem Film 'Essence of a Woman' sagte Al Pacino, dass 'wenn die Kacke am Dampfen ist, rennen die einen weg und die anderen bleiben'. Messi bleibt. Er prahlt nicht mit Werten. Er zeigt sie." © imago images / Poolfoto 6/15 El Mundo (Spanien): "Die Nachricht, dass Messi bleibt, lässt alle Barca-Fans aufatmen. Seine Entscheidung löst jedoch keine Probleme. Die gilt es in den nächsten Monaten aufzuarbeiten." © imago images / Agencia EFE 7/15 The Guardian (England): "Für Barcelona und Messi wird es nie wieder so sein wie zuvor." © imago images / Agencia EFE 8/15 ESPN (USA): "Dies ist kein Sieg, noch nicht. Nicht, wenn Messi so direkt, so unverblümt sagt, dass er nur bleibt, um nicht gegen den Verein vor Gericht zu ziehen." © imago images / ZUMA Wire 9/15 L'Equipe (Frankreich): "Das Sommerdrama ging am Freitagnachmittag zu Ende." © imago images / ZUMA Wire 10/15 Gazzetta dello Sport (Italien): "Messi hat zehn Monate Feuer vor sich: Von der Unzufriedenheit der Fans und dem Bruch mit dem Management bis hin zum empfindlichen Gleichgewicht in einer Umkleidekabine, das sich in eine Zeitbombe zu verwandeln droht." © imago images / ZUMA Wire 11/15 Kaveh Solhekol (Sky Sports UK): "Es steht Barcelona 1, Lionel Messi 0. Was auch immer er sagt, er wurde zum Rückzug gezwungen." © imago images / Action Plus 12/15 Hernan Castillo (TNT Sports): "Der Dilettantismus, mit dem die Familie Messi ihren Weggang handhabte, entspricht nicht dem Grad an Professionalität, den Lionel Messi auf dem Platz immer hatte." © imago images / Alterphotos 13/15 Horacio Pagani (Diario Clarin): "Messi hat einen Rückzieher gemacht, weil er keine andere Chance hat. Er hat sich geirrt. Er ist der beste Spieler der Welt, aber seine 'Anbeter' behandeln ihn wie Jesus Christus." © imago images / Alterphotos 14/15 Sebastian Vignolo (Fox Sports): "Messi war aufrichtig. Er zog nicht vor Gericht. Das erste, was er sagte, war, dass er gehen wolle und sie ihn nicht gehen ließen. Ich finde es stark, dass er Barcelona nicht verklagt hat." © imago images / ZUMA Wire 15/15 Juan Pablo Varsky (CNN-Radio): "Messi war nicht glücklich. Sein Zustand war ein Zustand der Resignation. Und wenn er glaubte, Barca würde ihn ziehen lassen, dann ist ein auffallendes Maß an Naivität vorhanden. Es ist Messi, König Midas."

Messi: Koeman "mit neuen Ideen"

Zur Installation von Koeman als Nachfolger des nach dem 2:8 im CL-Viertelfinale gegen Bayern entlassenen Quique Setien sagte Messi im Interview mit Goal und SPOX (das komplette Interview im Video): "Ein neuer Trainer ist da mit neuen Ideen. Das ist gut, aber wir werden sehen müssen, wie das Team es annimmt und ob wir damit auf höchstem Level wettbewerbsfähig sind."

Vergangene Saison waren Messi in 44 Pflichtspielen 31 Tore und 26 Vorlagen gelungen. Der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers in Barcelona läuft im Juni 2021 aus.