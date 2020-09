FC Barcelona: Nächster Ärger für Josep Bartomeu - Quique Setien zieht gegen Barca vor Gericht

Trainer Quique Setien will rechtliche Schritte gegen seinen Ex-Arbeitgeber FC Barcelona einleiten. Das teilte der 61-Jährige am Donnerstag in einer offiziellen Erklärung mit.

Grund für das Kommunique des im August entlassenen Trainers sei das "ein Monat lange absolute Schweigen" des Klubs. Barca habe Setien erst rund einen Monat nach Bekanntgabe der Trennung von ihm und seinem Trainerstab das offizielle Entlassungsschreiben geschickt.

Die schriftliche Entlassung erhielt Setien nach eigener Aussage erst am Mittwoch dieser Woche. Ebenso erging es seinem Trainerstab. Auch Setiens Co-Trainer Eder Sarabia, Torwart-Trainer Jon Pascua und Athletik-Trainer Fran Soto unterschrieben die Pressemitteilung.

Bisher hätten keine Verhandlungen über eine Abfindung oder ausstehendes Gehalt stattgefunden, schrieb Setien. "Wir fühlen uns verpflichtet, die Angelegenheit in die Hände unserer Anwälte zu legen", erklärte der Spanier.

Setien hatte den FC Barcelona im Januar von Ernesto Valverdo übernommen. In 25 Pflichtspielen holte Setien 16 Siege, fünfmal verlor seine Mannschaft. Die heftigste Klatsche kassierte Barca im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern. Zwei Tage nach dem 2:8 gegen den späteren Champions-League-Sieger beendete Barca die Zusammenarbeit mit Setien und stellte wenig später Ronald Koeman als neuen Coach der Blaugrana vor, um eine "Umstrukturierung" einzuleiten.

FC Barcelona: Wechsel oder Verbleib? Das sind Barcas Wackelkandidaten © imago images 1/25 Beim FC Barcelona steht unter dem neuen Coach Ronald Koeman ein großer Umbruch an. Ivan Rakitic ist schon weg, wer könnte folgen? Wir geben euch einen Überblick über die Wackelkandidaten. © imago images 2/25 NETO (Vertrag bis 30.06.2023) - Der Torhüter kam vor der Saison aus Valencia als zweiter Mann hinter Marc-Andre ter Stegen, machte aber insgesamt nur 5 Pflichtspiele. © getty 3/25 Die Katalanen zahlten satte 26 Millionen Euro für den Brasilianer, das wird Barca bei einem Verkauf wohl nicht bekommen. Mundo Deportivo brachte Neto im Mai mit Milan, Atletico Madrid und Sevilla in Verbindung. © imago images 4/25 NELSON SEMEDO (Vertrag bis 30.06.2022) - Auf der rechten Seite war der Portugiese fast die komplette Saison über gesetzt. Zu Buche standen 42 Pflichtspiele, ein Tor sowie 6 Vorlagen. © getty 5/25 Überzeugen konnte der Rechtsverteidiger jedoch nicht immer. Mit ihm könnte Barca Kasse machen. Es gab zuletzt immer wieder unterschiedliche Berichte über seine Zukunft. Ausgang offen. © getty 6/25 SAMUEL UMTITI (Vertrag bis 30.06.2023) - Aufgrund chronischer Knieprobleme machte der Franzose nur 18 Pflichtspiele, Koeman plant angeblich nicht mehr mit ihm. Laut der Sport sollen die Gunners ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 7/25 Barca würde wohl gerne ein Leihgeschäft abschließen - mit einer späteren Kaufpflicht. Neben Arsenal wurde jüngst auch Napoli als möglicher Abnehmer genannt. © imago images / Jan Huebner 8/25 JEAN-CLAIR TODIBO (Vertrag bis 30.06.2023) - Der 20-Jährige war in der Rückrunde an Schalke 04 verliehen, dort machte der Innenverteidiger seine Sache ordentlich. Die Knappen können sich Todibo aber nicht weiter leisten. © getty 9/25 Eine Zukunft hat Todibo bei den Katalanen aber ebenso wenig. Nach Angaben von Mundo Deportivo sollen der italienische Erstligist AC Mailand sowie die Wolverhampton Wandereres von der Insel interessiert sein. © imago images 10/25 JUNIOR FIRPO (Vertrag bis 30.06.2024) - Kam über die Saison hinten links kaum zum Zug, im Sommer 2019 überwiesen die Katalanen noch 18 Millionen Euro an Real Betis. Er soll laut Marca auf Koemans Streichliste stehen. © getty 11/25 Interessenten dürfte es aufgrund des Entwicklungspotenzials einige geben. Die Gazzetta dello Sport warf unlängst die Roma als möglichen Abnehmer in den Ring. Konkretes gibt es aber noch immer nicht. © imago images / Poolfoto 12/25 JORDI ALBA (Vertrag bis 30.06.2024) - Der Fernsehsender La Sexta berichtet, dass sich die Katalanen bei einem passenden Angebot auch von dem Linksverteidiger trennen würden. Laut der Marca wiederum soll der Veteran aber bleiben. © imago images / Alterphotos 13/25 Alba gehört zu den Bestverdienern im Team, seiner Form hinkt er aber schon seit mehreren Monaten hinterher. Eher würde sich der Klub aber vom anderen Linksverteidiger im Kader, Firpo, trennen. © getty 14/25 ARTURO VIDAL (Vertrag bis 30.06.2021) - Der Chilene stand nach der Corona-Unterbrechung aber zumeist die vollen 90 Minuten auf dem Feld, spielt aber keine Rolle mehr unter Koeman. Sein Wechsel zu Inter Mailand soll nur noch Formsache sein. © imago images 15/25 RAFINHA (Vertrag bis 30.06.2021) - War die komplette Saison an Celta Vigo ausgeliehen und machte dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Dennoch hat man für Thiagos Bruder keine Verwendung mehr. © imago images / Marca 16/25 Wohin es den Mittelfeldmann verschlagen wird, ist noch völlig unklar. Celta ist an einer festen Verpflichtung interessiert. Sky Sports brachte den 27-Jährigen vor einigen Monaten auch mit Arsenal in Verbindung. © imago images 17/25 MARTIN BRAITHWAITE (Vertrag bis 30.06.2024) - Kam im Februar als Backup wegen der Verletzungen von Dembele und Suarez notgedrungen aus Leganes - und seitdem nur zu 403 Einsatzminuten (1 Tor). © getty 18/25 Viel Geld werden die Katalanen nicht mit dem Dänen einnehmen, allerdings hat Barca bei dem Überangebot im Sturm keine Verwendung für den Knipser. Ein Abnehmer ist aber ebenso wenig in Sicht. © imago images / Poolfoto 19/25 LUIS SUAREZ (Vertrag bis 30.06.2021) - Der 33-jährige Uruguayer hat seine besten Zeiten hinter sich. Als "Gehaltsschwergewicht" zählt auch er zu den Verkaufskandidaten. Koeman berief ihn nicht einmal für die Testspiele in seinen Kader. © imago images / ZUMA Wire 20/25 Juventus Turin wird als Abnehmer für Suarez gehandelt, aber auch andere italienische Klubs sollen in Frage kommen. Eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam gilt indes als unwahrscheinlich. © imago images / Sven Simon 21/25 PHILIPPE COUTINHO (Vertrag bis 30.06.2023) - Bei den Bayern hatte man sich viel mehr vom Brasilianer erhofft, entsprechend haben die Münchner die Kaufoption (120 Millionen!) verstreichen lassen. © imago images 22/25 Über die vergangenen Wochen wurde die halbe Premier League mit dem Spielmacher in Verbindung gebracht, aber ein Wechsel ist mittlerweile ausgeschlossen. Koeman plant mit ihm. Coutinho zeigte in den ersten Testspielen auch ansprechende Leistungen. © imago images / ZUMA Wire 23/25 CARLES ALENA (Vertrag bis 30.06.2022) - Der Mittelfeldmann war die komplette Saison an Real Betis ausgeliehen und spielte dort sehr solide. © imago images 24/25 Der 22-Jährige hofft auf eine weitere Chance bei Barca. Ob er diese bekommt, wurde noch nicht final entschieden. Eine weitere Ausleihe gilt als Option. Interessenten gibt es angeblich aus Spanien und Italien. © imago images / Agencia EFE 25/25 PEDRI (Vertrag bis 2022): Der 17-Jährige ist erst neu von UD Las Palmas gekommen. Ob Koeman mit ihm plant, steht noch nicht fest. Eine Leihe wird weiterhin diskutiert. Der FC Bayern hat den spanischen U21-Nationalspieler schon länger im Blick.

FC Barcelona: Josep Bartomeu soll zurücktreten

Die Absicht, Barca zu verklagen, kommt einem weiteren Schlag gegen Barca-Präsident Josep Bartomeu gleich. Der 57-Jährige steht nach den Anschuldigungen von Barca-Kapitän Lionel Messi mehr in der Kritik denn je.

Mitte März findet die Präsidentschaftswahl des FC Barcelona statt. Von einer Wiederwahl von Bartomeu ist nicht auszugehen. Viele fordern sogar einen vorzeitigen Rücktritt des aktuellen Präsidenten.

Eine von Mitgliedern der Blaugrana gegründete Initiative hat bisher über 20.000 Stimmen gesammelt, die allesamt für einen Misstrauensantrag gegen Bartomeu plädieren. Wie die AS berichtet, beabsichtigt Bartomeu jedoch, sein Amt bis zum März zu behalten.

Bartomeu leitet die Geschicke der Katalanen seit Januar 2014. Während seiner Ära als Präsident gewann Barca vier Meisterschaften, viermal die Copa del Rey und einmal die Champions League. Dennoch ist seit einigen Jahren ein Abwärtstrend erkennbar. Vor allem die Transfers von Ousmane Dembele, Philippe Coutinho und Antoine Griezmann, die insgesamt rund 400 Millionen Euro kosteten, werden kritisch beäugt - in erster Linie aufgrund der finanziellen Probleme, die nun immer mehr offenbart werden.