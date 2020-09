FC Barcelona: Luis Suarez einigt sich mit Atletico Madrid

Luis Suarez strebt einen Wechsel vom FC Barcelona zu Atletico Madrid an. Nach Informationen von SPOX und Goal hat sich der 33-Jährige bereits mit den Rojiblancos geeinigt.

Der uruguayische Torjäger soll für zwei Jahre unterschreiben. Der Transfer hängt derzeit aber noch an seiner Vertragssituation bei Barca. Die Katalanen strebten eine Vertragsauflösung mit Suarez an, Atletico will den Angreifer ablösefrei verpflichten. Doch einige Funktionäre stellen sich derzeit gegen die Vertragsauflösung und den damit verbundenen Wechsel zum Nulltarif zur Konkurrenz.

Sollte der Wechsel aus diesem Grund nun doch nicht über die Bühne gehen, sind Edinson Cavani (vereinslos) und Luis Suarez (FC Watford) Alternativen für Atletico.

Die Madrilenen scheinen ihrerseits für einen derartigen Deal bereits Platz im Kader zu schaffen: Angreifer Alvaro Morata steht laut Informationen von SPOX und Goal vor einem Wechsel zu seinem Ex-Klub Juventus. Der Spanier ist bereits zum Medizincheck in Turin.

Ursprünglich stand auch Suarez ganz oben auf Juves Einkaufsliste, doch Trainer Andrea Pirlo bezeichnete einen Transfer zuletzt als "schwierig". Rückkehrer Morata hatte in der Saison 2014/15 gemeinsam mit Pirlo in Turin gespielt und das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen.