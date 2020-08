FC Barcelona: Alfred Schreuder wird Co-Trainer von Ronald Koeman

Der FC Barcelona hat den ehemaligen Bundesliga-Trainer Alfred Schreuder als Assistenten für den neuen Chefcoach Ronald Koeman verpflichtet. Der 47 Jahre alte Niederländer Schreuder, der zuletzt beim Bundesligisten TSG Hoffenheim unter Vertrag stand, komplettiert zusammen mit dem ehemaligen Barca-Stürmer Henrik Larsson das neue Trainerteam des Vereins.

Beide unterschrieben Verträge bis 2022. Schreuder wurde Anfang Juni überraschend vier Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison in Hoffenheim entlassen. Grund seien "Differenzen über die Ausrichtung des Klubs sowie den weiteren gemeinsamen Weg" gewesen.

Am Montag hatte sich der spanische Renommierklub, der im Viertelfinale der Champions League am vergangenen Freitag in Lissabon 2:8 gegen Bayern München verloren hatte, von Coach Quique Setien getrennt. Am Mittwoch erfolgte die Verpflichtung von Schreuder-Landsmann Koeman.