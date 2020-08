FC Barcelona - Kommentar zum bevorstehenden Abschied von Lionel Messi: Koeman reißt das Pflaster ab

Lionel Messi hat dem FC Barcelona mitgeteilt, dass er den Klub dank einer Ausstiegsklausel tatsächlich verlassen will. Eine glorreiche Ära steht vor dem Ende (Best of Messi bei Barca im VIDEO: Von seiner Jugendzeit bis heute). Neu-Coach Ronald Koeman wirkt aus romantischer Sicht wie ein Verlierer, in Wahrheit bedeutet Messis Abgang für Barca aber eine große Chance. Ein Kommentar.

Ebenso dezent wie eindeutig teilte Luis Suarez am Dienstagabend der Welt mit, was er davon hält, dass einer seiner besten Kumpels den FC Barcelona nach insgesamt 20 Jahren verlassen will: Zwei klatschende Emojis klatschte er unter den Tweet von Barca-Legende Carles Puyol, der Messi darin seine "Bewunderung" für dessen Entscheidung zusicherte.

So banal und doch so aussagekräftig, große Worte brauchte es nicht. Aber die brauchte Suarez ja auch auf dem Platz und außerhalb davon nie, um sich mit Lionel Messi zu verständigen.

Barca: Koeman gewinnt unerwartet schnell an Profil

Es ist wohl die Ausbootung des Uruguayers, die Messi den letzten Schubser gab, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, das lange Unvorstellbare real werden zu lassen.

Und damit gleichzeitig und unfreiwillig den Anstoß dafür zu geben, dass Ronald Koeman den Neuanfang, den Präsident Josep Maria Bartomeu am liebsten schon vor einem Jahr gesehen hätte, tatsächlich in die Tat umsetzen kann. Barca - da dürften sich alle einig sein - braucht diesen Neuanfang.

Koeman gewinnt durch sein konsequentes Handeln unerwartet schnell an Profil. Er, der zwar eine Barca-Vergangenheit als Spieler hat, der für die Neubesetzung des Trainerpostens aber eigentlich nur zweite Wahl hinter Legende Xavi war. Hinter einem, der wie kaum ein anderer für das Barca steht, das die Cules so verehren.

Barca: Koeman wollte Messi halten - aber wohl nicht um jeden Preis

Vielleicht will Koeman auch deshalb keinesfalls riskieren, nur der nichtssagende Lückenfüller zu sein. Stichwort Suarez, dem er jüngst mitteilte, nicht mehr mit ihm zu planen. Oder Pique und Jordi Alba, die ebenfalls noch von Koeman gegangen werden könnten.

Messi wollte der Neu-Coach dagegen unbedingt dabei haben bei seinem Projekt, von dem er und Bartomeu bei der Vorstellung des Niederländers so ausdrücklich sprachen. Der sechsmalige Weltfußballer ist zwar auch schon 33, trotzdem aber wohl weiterhin der beste Spieler der Welt.

Koeman soll Messi spanischen Medien zufolge sogar gesagt haben: "Sage mir, auf welcher Position du spielen willst, ich suche dir die restlichen zehn Spieler zusammen."

Gleichzeitig aber auch: "Deine Privilegien im Kader sind vorbei, du musst alles für dein Team tun. Ich werde nicht flexibel sein, du musst an dein Team denken." Womit wir wieder beim Thema Profil wären: Andere Trainer hätten das Risiko gescheut, Messi mit diesen Aussagen und dem anschließenden Wegschicken von dessen Kumpel Suarez zu vergraulen. Koeman aber ging es ein.

Abschied vom FC Barcelona: Zu welchen Klubs könnte Lionel Messi wechseln? © imago images / Poolfoto 1/19 Das hat eingeschlagen wie eine Bombe: Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen! Doch wohin könnte es den Argentinier verschlagen? SPOX und Goal nehmen Messis Optionen unter die Lupe. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 2/19 Eins vorweg: Die in Messis Vertrag verankerte Ablöse von 700 Millionen Euro ist für keinen Klub auf dieser Liste zu stemmen. Aber ein ablösefreier Wechsel des Superstars scheint möglich - und damit wären wieder einige Klubs im Spiel. © imago images / ActionPictures 3/19 MANCHESTER CITY: Der klare Favorit, schließlich wäre Messi dort wieder mit Erfolgstrainer Pep Guardiola vereint - die beiden sollen nach Informationen von SPOX bereits telefoniert haben. Auch sein guter Kumpel Sergio Agüero spielt bei den Citizens. © imago images / Eibner Europa 4/19 Messi würde sich in der besten Liga der Welt noch einmal beweisen, hätte aber auch ein Team neben sich, das den Champions-League-Titel attackieren kann. Financial Fairplay? Für City kein Thema mehr. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 5/19 Laut ESPN will City Messi den Wechsel mit einem "Hybridvertrag" schmackhaft machen: Demnach könne er zunächst für drei Jahre in Manchester spielen und danach zum Partnerklub New York City FC in die MLS wechseln. © imago images / Action Plus 6/19 INTER MAILAND: Seit einem Jahr in der Hand potenter chinesischer Geldgeber - selbstverständlich will auch Besitzer Suning die Königsklasse angreifen. Sportlich ist Inter klar im Aufschwung (Platz zwei in der Liga). © imago images / Xinhua 7/19 Messi würde in Italien zudem auf seinen Lieblingsgegner Cristiano Ronaldo (Juventus) treffen. "Messi bei Inter ist ein Traum für uns alle", sagte zuletzt Ex-Inter-Präsident Massimo Moratti. © imago images / VI Images 8/19 Aber: So wirklich glaubt auch Inter nicht daran, Messi verpflichten zu können. Wie sagte Trainer Antonio Conte: "Es ist einfacher, den Mailänder Dom zu versetzen, als Messi nach Mailand zu bringen." © imago images / PanoramiC 9/19 PARIS SAINT-GERMAIN: Ein schwerreicher Klub mit Ambitionen in der Champions League, einem starken Team - und Ex-Kollege Neymar? PSG würde Messi laut Trainer Tuchel "sehr willkommen heißen". © imago images / ZUMA Press 10/19 Ein Sturmtrio mit Messi, Neymar und Mbappe wäre tatsächlich fast schon kriminell. Die Liga würde es dem 33-Jährigen zudem erlauben, sich voll auf die Königsklasse zu konzentrieren. © imago images / VI Images 11/19 FC CHELSEA: "Habe gerade gehört, dass Frank Lampard ins Rennen um Messi eingestiegen ist", twitterte der englische Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand. Messi neben Timo Werner und Kai Havertz? © imago images / Action Plus 12/19 Messis Jahresgehalt könnte Besitzer Roman Abramovich locker stemmen. Aber haben die Blues wirklich - sportlich und in Sachen Tradition - das Standing für Messi? Klingt doch eher nach Gerüchteküche. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 13/19 JUVENTUS TURIN: "Es wäre historisch", schwärmte Brasiliens Legende Rivaldo im Juli. Ronaldo und Messi in einem Team? Das gäbe "einen weltweiten Boom"! © imago images / ZUMA Press 14/19 CR7 und Messi im gleichen Trikot würden das Internet wahrlich explodieren lassen. Kaum vorstellbar aber, dass beide das wollen würden - es gäbe wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Und für Juve wäre Messis Gehalt kaum zu stemmen. © imago images / AFLOSPORT 15/19 REAL MADRID: In der Vergangenheit hätten die Königlichen Messi gern geholt. Es wäre immer noch die ultimative Demütigung für den Erzrivalen, ein "Luis Figo 2.0". Nur: Messi würde das den Barca-Fans niemals antun. © imago images / Poolfoto 16/19 BAYERN MÜNCHEN: Unter anderen Umständen würden die Bayern vielleicht über eine ablösefreie Verpflichtung nachdenken. Nach dem CL-Titel aber steht das Team der Zukunft schon bereit. Und Messi würde nicht zu dem Klub gehen, der ihn 8:2 schlug ... © imago images / AFLOSPORT 17/19 MANCHESTER UNITED: Ist es überraschend, dass die Red Devils bisher noch gar nicht als potenzielles Messi-Ziel gehandelt wurden? Eher nicht. Das Team ist zu jung und derzeit nicht titelreif, dito Trainer Ole-Gunnar Solskjaer. © imago images / AFLO 18/19 KATAR/JAPAN/MLS: Könnte Messi seinen Fußballabend in einer zweit- oder drittklassigen Liga verleben - natürlich fürstlich bezahlt? Dafür ist es noch zu früh. Schließlich will er Barca nur verlassen, um sportlich noch einmal anzugreifen. © imago images / Agencia EFE 19/19 NEWELL'S OLD BOYS: Irgendwann wolle er einmal zu seinem Jugendklub zurückkehren, sagte Messi in der Vergangenheit. Noch ist es allerdings zu früh dafür, dass sich der Kreis in Rosario schließt: Mit 33 ist Messi für die Old Boys noch zu jung.

Messi verlässt Barca: Koeman eher Gewinner als Verlierer

Nun kann man Koemans Rolle verteufeln, wenn man es romantisch sieht. Zumal Suarez trotz seiner bereits 33 Jahre vergangene Saison immerhin 21 Tore und zwölf Vorlagen in 36 Einsätzen lieferte.

Doch ebenso Teil der Wahrheit ist eben, dass Suarez immer häufiger verletzt ist, seine allerbesten Jahre vermutlich hinter sich hat. Und dass man für einen Neustart auch unpopuläre Entscheidungen treffen muss, um es wirklich zu einem richtigen Neustart zu machen.

Nicht umsonst ergriff mit Gerard Pique einer der anderen Hochdekorierten, die aber eben auch nicht vor der immer weiter tickenden Zeit gefeit sind, nach dem blamablen 2:8 im CL-Viertelfinale gegen Bayern das Wort.

Er, der mehr als das letzte Jahrzehnt des FC Barcelona und sogar des Weltfußballs mitgeprägt hat, sagte: "Vielleicht benötigt die Mannschaft frisches Blut. Ich wäre der Erste, der gehen würde, wenn es Barca weiterbringt."

Setzt man wieder die romantische Brille auf, wird Koeman bei Messis Abschied zum Verlierer. Zu dem, der den alles überstrahlenden Spieler der letzten zwölf Jahre vielleicht sogar ablösefrei gehen lässt. Der dessen Ära beendet, der das Credo "Messi ist Barca und Barca ist Messi" einfach so streicht.

FC Barcelona: Das war die Barca-Startelf beim Debüt von Lionel Messi © imago images 1/13 Am 16. Oktober 2004 feierte Lionel Messi sein Pflichtspiel-Debüt für den FC Barcelona. Beim 1:0-Erfolg im Derby über Espanyol wurde das Eigengewächs in der 84. Minute für Superstar Deco eingewechselt. SPOX zeigt die damalige Startelf der Katalanen. © getty 2/13 TOR: Victor Valdes © imago images 3/13 RECHTE VERTEIDIGUNG: Juliano Belletti © imago images 4/13 INNENVERTEIDIGUNG: Oleguer Presas © imago images 5/13 INNENVERTEIDIGUNG: Carles Puyol (C) © imago images 6/13 LINKE VERTEIDIGUNG: Giovanni van Bronckhorst © imago images 7/13 DEFENSIVES MITTELFELD: Rafael Marquez © imago images 8/13 ZENTRALES MITTELELD: Xavi Hernandez © imago images 9/13 ZENTRALES MITTELFELD: Deco © getty 10/13 STURM: Samuel Eto'o © getty 11/13 STURM: Ronaldinho © imago images 12/13 STURM: Henrik Larsson © spox 13/13 Und hier seht Ihr die Startelf in der Übersicht.

FC Barcelona ohne Messi: Der Abgang des Superstars ist auch eine Chance

Sieht man es aber nüchtern und orientiert an dem Vorhaben, das man in Barcelona mit Koemans Installation verfolgt, ist der 57-Jährige eher Gewinner als Verlierer. Denn so komisch es klingt, kann Messis Abschied für Barca auch etwas Gutes sein.

Mit La Pulga im Kader wäre der vielzitierte Neuanfang ja gar nicht in der Form möglich, in der man ihn vermutlich durchziehen muss. Weil Barcas Anspruch nicht ist, von Dominanz im internationalen Fußball so weit entfernt zu sein wie aktuell und vor den Augen der ganzen Welt eine 2:8-Packung zu kassieren.

Und auch wenn natürlich niemand Messi gleichwertig ersetzen kann, bedeutet dessen Abschied dennoch eine Chance für andere. Die künftig wichtiger werden, die ohne diesen Ausnahmekönner, auf den man sich (fast) immer verlassen konnte, mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Koeman ist der, der das Pflaster, das das lädierte Barca zusammenhält, das sie in den letzten Jahren nur ganz allmählich entfernen wollten und wahrscheinlich bis hin zu Messis Karriereende so weiter gemacht hätten, nun wohl in einem Zug abreißt. Sodass es nicht mehr nur ein bisschen wehtut, sondern höllisch. Aber eben auch nur kurz statt ständig.

