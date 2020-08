FC Barcelona: Ajax Amsterdam denkt wohl über Rückholaktion von Luis Suarez nach

Nach der 2:8-Klatsche gegen den FC Bayern im Champions-League-Halbfinale (die Highlights im Video) steht beim FC Barcelona ein Umbruch an. Im Zuge dessen beschäftigt sich Ajax Amsterdam offenbar mit einer Verpflichtung von Luis Suarez.

Das berichtet der uruguayische Sender Teledoce. Demnach denkt der niederländische Klub über eine Rückholaktion des Stürmers nach. Ein Angebot wurde jedoch noch nicht abgegeben.

Suarez ging bereits von 2007 bis 2011 für Ajax auf Torejagd, ehe er für 26,5 Millionen Euro zum FC Liverpoool wechselte. Der 33-Jährige steht jedoch noch bis 2021 beim FC Barcelona unter Vertrag.

Dort könnte er dem Umbruch zum Opfer fallen. Laut der Mundo Deportivo ist der Stürmer nicht unantastbar. Neben Ajax sollen auch Klubs aus der MLS und Katar interessiert sein.

Suarez erzielte in dieser Saison 21 Treffer in 36 Pflichtspielen. Unter anderem traf er zum zwischenzeitlichen 2:4 am vergangenen Freitag gegen den FC Bayern.