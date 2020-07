FC Getafe - Atletico Madrid: LaLiga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 37. und vorletzte Spieltag in LaLiga steht an, in Getafe ist heute Atletico Madrid zu Gast. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Getafe - Atletico Madrid: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

Das letzte Heimspiel in der Saison des FC Getafe steigt am heutigen Donnerstag (16. Juli) um 21 Uhr.

Austragungsort ist das Coliseum Alfonso Pérez in Getafe, das normalerweise 17.000 Zuschauern Platz bietet.

FC Getafe - Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Getafe und Diego Simeones Atletico könnt Ihr heute live und exklusiv auf DAZN sehen. Der Streamingdienst startet seine Übertragung wenige Minuten vor Anpfiff mit Kommentator Tobi Fischbeck.

Neben Getafe - Atletico überträgt DAZN heute auch alle weiteren wichtigen Spiele des 37. Spieltags sowie die GoalZone-Konferenz.

Getafe - Atletico Madrid heute im Liveticker

Wer die Partie nicht live im Stream oder TV mitverfolgen kann, ist im SPOX-LIVETICKER bestens aufgehoben - hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Atletico Madrid trifft in der Champions League auf RB Leipzig

Während es für Los Colchoneros in der Liga um nicht mehr viel geht, liegt der Fokus ganz klar auf der Champions League. Dort hat man im Viertelfinale mit RB Leipzig ein attraktives, aber machbares Los bekommen.

Bei den Sachsen gibt man sich jedoch selbstbewusst. "Unser Ziel ist es, Atletico zu schlagen. Es sind nur zwei Spiele bis zum Finale", sagte Sportdirektor Markus Krösche nach der Auslosung.

Primera Divison: Der 37. Spieltag in der Übersicht

An den beiden letzten Spieltag werden aufgrund von einer möglichen Wettbewerbsverzerrung alle zehn Partien gleichzeitig angepfiffen.

Datum / Uhrzeit Heim Auswärts 16.07 / 21 Uhr Athletic Bilbao CD Leganes 16.07 / 21 Uhr Betis Sevilla Deportivo Alaves 16.07 / 21 Uhr Celta Vigo UD Levante 16.07 / 21 Uhr FC Barcelona CA Osasuna 16.07 / 21 Uhr FC Getafe Atletico Madrid 16.07 / 21 Uhr FC Valencia Espanyol Barcelona 16.07 / 21 Uhr RCD Mallorca FC Granada 16.07 / 21 Uhr Real Madrid FC Villareal 16.07 / 21 Uhr Real Sociedad FC Sevilla 16.07 / 21 Uhr SD Eibar Real Valladolid

Primera Divison: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Atletico kämpft gegen den FC Sevilla um Platz drei in LaLiga. Beide Teams stehen derzeit bei 66 Zählern. Sowohl Platz drei als auch Platz vier berechtigen allerdings zur Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase in der Saison 2020/21.