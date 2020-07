FC Barcelona - Osasuna: LaLiga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona darf sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Patzer mehr erlauben und muss als nächstes gegen Osasuna ran. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Barcelona gegen CA Osasuna: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und CA Osasuna findet am heutigen Donnerstag, den 16. Juli, statt. Gespielt wird im Camp Nou in Barcelona. Anstoß ist gleichzeitig mit allen anderen Partien des 37. Spieltags um 21 Uhr.

FC Barcelona gegen CA Osasuna heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und CA Osasuna am vorletzten Spieltag von LaLiga könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst überträgt zahlreiche Spiele aus Spanien live und in voller Länge und begleitet Euch heute im Rahmen seiner GoalZone-Konferenz durch alle Partien.

Zusätzlich könnt Ihr auf DAZN auch Spiele der Serie A und Ligue 1 sehen. Ebenso bietet der Streamingdienst ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League an.

FC Barcelona gegen CA Osasuna heute im LIVE-TICKER

Wer das Spiel nicht über DAZN verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, sie kostenlos im Liveticker zu verfolgen.

LaLiga: Der 37. Spieltag in der Übersicht

Auch in LaLiga werden an beiden letzten Spieltagen alle Begegnungen gleichzeitig ausgetragen. Neben dem Duell zwischen dem FC Barcelona und Osasuna spielt Real Madrid gegen Villareal. Atletico ist in Getafe zu Gast.

Datum Heim Gast 16.07. 21:00 Uhr Athletic Bilbao Leganes 16.07. 21:00 Uhr Barcelona Osasuna 16.07. 21:00 Uhr Betis Sevilla Deportivo Alavés 16.07. 21:00 Uhr Celta de Vigo UD Levante 16.07. 21:00 Uhr Eibar Real Valladolid 16.07. 21:00 Uhr Getafe Atlético Madrid 16.07. 21:00 Uhr Mallorca Granada 16.07. 21:00 Uhr Real Madrid Villarreal 16.07. 21:00 Uhr Real Sociedad de Fútbol Sevilla 16.07. 21:00 Uhr Valencia Espanyol Barcelona

Primera Divison: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Barca hat nur dann noch eine Chance auf die Meisterschaft, wenn die Katalanen die verbleibenden Spiele gewinnen und Real nur noch einen von sechs Punkten holt.