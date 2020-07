Athletic Bilbao gegen Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona gastiert Real Madrid heute bei Athletic Bilbao. Wo und wann Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Livetiker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Athletic Bilbao - Real Madrid heute live: Anpfiff und Ort

Die Partie zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid steigt am heutigen Sonntag bereits um 14 Uhr. Gespielt wird im Estadio de San Mames im Baskenland. In die Spielstätte dürfen aufgrund der Vorschriften in der Corona-Pandemie keine Zuschauer.

Ahletic Bilbao vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Stattdessen schafft DAZN Abhilfe. Der Streaminganbieter hat die Primera Division exklusiv im Programm und zeigt die besten Spiele live in voller Länge.

Neben der spanischen Liga überträgt DAZN noch jede Menge weiteren Live-Fußball. So könnt Ihr die Serie A, Ligue 1, Champions League und die Europa League beim "Netflix des Sports" sehen. Zur kommenden Saison hat der Streamingdienst zudem die Rechte an allen Freitags- und frühen Sonntagsspielen der Bundesliga.

Real Madrid zu Gast in Bilbao: Die Partie im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, kann die Partie zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

© imago images / Cordon Press

Real Madrid im Meisterschaftskampf mit Bracelona

Im Rennen um die spanische Meisterschaft mit dem FC Barcelona hat Real Madrd derzeit die Nase vorne. Die Königlichen haben vor der heutigen Partie vier Punkte Vorsprung. Barca spielt am Abend bei Villarreal (22 Uhr live bei DAZN).

Zuletzt erarbeitete sich Real den Vorsprung aufgrund von mehreren Barca-Patzern. Auf ein Remis gegen Celta Vigo folgte ein 2:2 gegen Atletico Madrid. Auch Lionel Messis 700. Tor im Barca-Trikot konnte den erneuten Punkteverlust nicht verhindern.

Real Madrid feierte seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Spanien hingegen fünf Siege in Folge. Zuletzt erringten die Madrilenen einen knappen 1:0-Erfolg gegen Getafe. Sergio Ramos besorgte den Treffer des Tages vom Elfmeterpunkt.

LaLiga: Die Tabelle