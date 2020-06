Real Madrid gewinnt dank Benzema-Doppelpack auch gegen Valencia - Asensio gibt Traum-Comeback

Real Madrid übt im Titelrennen weiter Druck auf den Erzrivalen FC Barcelona aus. Die Königlichen gewannen am späten Donnerstagabend gegen den FC Valencia mit 3:0 (0:0) und holten im zweiten Spiel nach der Corona-Zwangspause den zweiten Sieg.

Der Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona beträgt weiterhin nur zwei Punkte, die Katalanen müssen schon am Freitagabend beim drittplatzierten FC Sevilla antreten.

Karim Benzema (61./86.) und Marco Asensio (74.) sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Hälfte für Reals Sieg. Valencias Lee Kang-in sah kurz vor Schluss wegen harten Foulspiels die Rote Karte (89.).

Real Madrid: Marco Asensio mit Traum-Comeback nach Kreuzbandriss

Für Asensio war es der erste Einsatz nach seinem im Juli des vergangenen Jahres erlittenen Kreuzbandriss. Nur 31 Sekunden nach seiner Einwechslung traf der 24-Jährige mit seinem ersten Ballkontakt, auch das 3:0 von Benzema bereitete er vor. Dieses hatte absoluten Traumtor-Charakter, nachdem der Franzose das halbhohe Zuspiel Asensios erst so verarbeitete, dass er einen Valencia-Verteidiger aussteigen ließ und den Ball anschließend per Volley in den Winkel jagte.

Vier Tage nach dem lockeren Sieg gegen Abstiegskandidat SD Eibar (3:1) wurde Real gegen den Europa-League-Kandidaten nur vor der Pause härter gefordert. Nationalspieler Toni Kroos, gegen Eibar noch Torschütze, kam wiederholt zum Abschluss, ins Netz trafen in der ersten Halbzeit aber nur die Gäste: Das Tor von Rodrigo Moreno wurde nach langem Studium der Videobilder wegen Abseits nicht gegeben (24.). Nach Wiederanpfiff übernahm Real deutlicher die Kontrolle.