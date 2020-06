Primera Division: Real Madrid siegt beim Liga-Neustart - Toni Kroos trifft sehenswert

Real Madrid hat sich mit einem Sieg aus der Corona-Zwangspause zurückgemeldet. Die Königlichen setzten sich mit 3:1 (3:0) gegen Abstiegskandidat SD Eibar durch und rücken wieder auf zwei Punkte an Spitzenreiter FC Barcelona heran. Barca hatte sein Auftaktmatch am Samstag mit 4:0 beim RCD Mallorca gewonnen.

Nationalspieler Toni Kroos besorgte mit einem gefühlvollen Schlenzer die frühe Führung für Real (4.), Kapitän Sergio Ramos (30.) und Linksverteidiger Marcelo (37.) erhöhten vor der Pause auf 3:0. Marcelo sank nach seinem Treffer auf ein Knie und erhob die Faust - eine Botschaft an die Black-Lives-Matter-Bewegung.

Der spanische Rekordmeister ließ in der zweiten Halbzeit die Zügel sichtlich schleifen und ermöglichte Eibar den Anschlusstreffer durch Pedro Bigas (60.). Die zweite Halbzeit ging in Sachen Schüsse aufs Tor mit 3:0 an die Gäste aus Eibar. Für Sorgenfalten sorgte bei Real außerdem Starspieler Eden Hazard, der nach seiner Auswechslung mit einem Eisbeutel am rechten Knöchel auf der Tribüne Platz nahm.

Dem Restart der spanischen Liga geht eine über dreimonatiger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie voraus. Zuschauer sind bislang nicht zugelassen, allerdings sollen Animationen auf der Tribüne für Stadionatmosphäre sorgen. Real entschied sich dazu, die restlichen Saisonspiele nicht im Santiago Bernabeu, sondern im Amateurstadion auszutragen.

Die Tabelle der Primera Division