Real Madrid gegen FC Valencia heute live im TV und Livestream

Am 29. Spieltag der Primera Division kommt es zum Top-Duell zwischen Real Madrid und dem FC Valencia. Hier erfahrt Ihr wie Ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Real Madrid gegen den FC Valencia: Ort, Datum, Spielzeit

Das Laliga-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Valencia findet am heutigen Donnerstag, den 18.08. statt. Anstoß ist heute Abend um 22:00 Uhr im Alfredo di Stefano in Madrid. Das Heimstadion Santiago Bernabeu befindet sich momentan in Bauarbeiten.

Real Madrid gegen den FC Valencia live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Real Madrid und FC Valencia wird nicht im Free-TV übertragen. Sie wird ausschließlich von DAZN übertragen. Der Streaminganbieter zeigt alle Spiele der Primera Division live und in voller Länge.

Hier sind alle Informationen zur Übertragung:

Vorbericht : 21:45

: 21:45 Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Stefan Kohfahl

: Stefan Kohfahl Anstoß: 22:00 Uhr

Neben LaLiga zeigt DAZN außerdem Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Europa League und Serie A.

Real Madrid gegen den FC Valencia im Liveticker

Wer das Spiel nicht über DAZN verfolgen kann, hat sie bei SPOX kostenlos im Liveticker mitlesen.

Hier geht es zum Liveticker Real Madrid - FC Valencia

Real Madrid gegen den FC Valencia: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Trainer Ihre Mannschaft aufstellen:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Llorente - Modric, Kroos - Vazquez, Benzema, Bale

FC Valencia: Neto - Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya - Parejo, Kondogbia - Coquelin, Goncalo Guedes - Rodrigo Moreno, Santi Mina

Primera Division: Der 29. Spieltag

Der FC Barcelona konnte am vergangenen Dienstag schon mit einem 2.0 Sieg gegen Leganes im Meisterrennen vorlegen. Real Madrid will mit einem Sieg gegen Valencia nachlegen.

Datum Heim Ergebnis Gast 15.06. 19:30 Uhr UD Levante 1:1 Sevilla 15.06. 22:00 Uhr Betis Sevilla 2:2 Granada 16.06. 19:30 Uhr Getafe 0:0 Espanyol Barcelona 16.06. 19:30 Uhr Villarreal 1:0 Mallorca 16.06. 22:00 Uhr Barcelona 2:0 Leganes 17.06. 19:30 Uhr Eibar -:- Athletic Bilbao 17.06. 19:30 Uhr Real Valladolid -:- Celta de Vigo 17.06. 22:00 Uhr Osasuna -:- Atlético Madrid 18.06. 19:30 Uhr Deportivo Alavés -:- Real Sociedad de Fútbol 18.06. 22:00 Uhr Real Madrid -:- Valencia

Primera Division: Die Tabelle