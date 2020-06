FC Sevilla gegen Real Betis: Primera Division heute live und for free im DAZN-Livestream sehen

Am heutigen Donnerstag treffen zum Restart in LaLiga der FC Sevilla und Real Betis aufeinander. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Livestream for free sehen.

Die Partie FC Sevilla gegen Betis ist im kostenlosen DAZN-Livestream auf Youtube zu sehen. Hier entlang!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Sevilla gegen Betis heute im Livestream for free

Das Duell zwischen dem FC und Betis Sevilla wird heute Abend um 22 Uhr im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan angepfiffen. Aufgrund der Coronakrise wird auch diese Partie selbstverständlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Ab 21.45 Uhr beginnen die Vorberichte mit Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels.

LaLiga: Die aktuelle Tabelle