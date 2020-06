FC Barcelona gegen RCD Mallorca heute live im TV und Livestream

In Spanien hat der Fussball wieder angefangen! Heute darf auch Lionel Messi und der FC Barcelona wieder spielen und zwar gegen RCD Mallorca. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach der Wiederaufnahme der Primera Division nach der langen Corona-Zwangspause, geht es weiter mit einem spannenden Titelkampf zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

RCD Mallorca gegen FC Barcelona: Ort, Datum, Spielzeit

Am 28. Spieltag der Primera Division empfängt am heutigen Samstag RCD Mallorca den großen FC Barcelona. Gespielt wird im Iberostar Estadi-Stadion in Palma de Mallorca. Anpfiff ist um 22:00 Uhr. Die 23.142 Zuschauerplätze werden jedoch aufgrund der Corona-Krise leer bleiben.

RCD Mallorca gegen FC Barcelona heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen RCD Mallorca und dem FC Barcelona wird nicht im Free-TV übertragen. Sie läuft ausschließlich live und exklusiv über den Streamingdienst DAZN. DAZN zeigt alle Spiele der Primera Division.

Hier sind alle Informationen zur Partie:

Vorbericht : Ab 21:45 Uhr

: Ab 21:45 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Neben LaLiga zeigt DAZN außerdem Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Europa League und Serie A.

RCD Mallorca gegen FC Barcelona im Liveticker

RCD Mallorca gegen FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RCD Mallorca: Reina - Pozo, Raillo, Valjent, Lumor - Sevilla, Baba, Rodriguez, Kubo - Hernandez, Lago Junior

FC Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, De Jong, Vidal - Griezmann, Messi, Braithwaite

Primera Division: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Heim Ergebnis Gast 11.06. 22:00 Uhr Sevilla 2:0 Betis Sevilla 12.06. 19:30 Uhr Granada 2:1 Getafe 12.06. 22:00 Uhr Valencia 1:1 UD Levante 13.06. 14:00 Uhr Espanyol Barcelona -:- Deportivo Alavés 13.06. 17:00 Uhr Celta de Vigo -:- Villarreal 13.06. 19:30 Uhr Leganes -:- Real Valladolid 13.06. 22:00 Uhr Mallorca -:- Barcelona 14.06. 14:00 Uhr Athletic Bilbao -:- Atlético Madrid 14.06. 19:30 Uhr Real Madrid -:- Eibar 14.06. 22:00 Uhr Real Sociedad de Fútbol -:- Osasuna

Primera Division: Die Tabelle

Am Ende der Saison zählt in der Primera Division bei Punktgleichheit der direkte Vergleich und nicht das Torverhältnis.