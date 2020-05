Real Madrid muss nach Knöchelbruch lange auf Luka Jovic verzichten

Luka Jovic (22) vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat sich laut Medienberichten beim Heimtraining einen Knöchelbruch im rechten Fuß zugezogen. Der Klub gab die Diagnose auf seiner Homepage bekannt, machte aber keine weiteren Angaben.

Wie lange der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt ausfällt, ließ Real offen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte Jovic in sechs bis acht Wochen wieder einsatzbereit sein.

Der 22-Jährige kommt somit nach seinem Wechsel nach Spanien - Real zahlte vor Saisonbeginn 60 Millionen Euro für den Serben - weiterhin nicht in Tritt. In 24 Pflichtspielen für die Königlichen verbuchte Jovic erst vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists). Dabei kommt er lediglich auf 770 von 3510 möglichen Einsatzminuten.

Real Madrid: Diese Stars könnten im Sommer gehen © getty 1/21 Die Zukunft von Marcelo bei Real Madrid ist offenbar geklärt. "Ich will nicht wechseln", sagte der Linksverteidiger (Vertrag bis 2022) kürzlich in einem Instagram-Talk mit seinem Ex-Mitspieler Fabio Cannavaro. Die Juventus-Gerüchte seien haltlos. © imago images 2/21 Der Brasilianer ist nicht der einzige Real-Star, um den sich immer wieder Wechselgerüchte ranken. Wir geben einen Überblick, wer die Madrilenen im Sommer verlassen könnte und welche Wackelkandidaten gute Chancen auf einen Verbleib haben. © getty 3/21 ALPHONSE AREOLA (27, Vertrag bis 2020): Der Ersatztorhüter (acht Einsätze) ist nur noch bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Real soll eine Kaufoption haben. Ein Abschied ist Berichten zufolge aber wahrscheinlicher als ein Verbleib. © imago images 4/21 ANDRIY LUNIN (21, Vertrag bis 2024): Reals Keeper der Zukunft, aktuell noch an den Zweitligisten Real Oviedo verliehen. Der junge Ukrainer könnte zur neuen Nummer zwei werden, sollte Areola gehen - oder innerhalb Spaniens "weitergereicht" werden. © imago images 5/21 LUCA ZIDANE (21, Vertrag bis 2020): Der Torhüter und Sohn des Trainers kehrt von seinem Leihklub Racing Santander zurück. Eine Verlängerung gilt nicht als ausgeschlossen. Viel hängt davon ab, wie es mit Areola und Lunin weitergeht. © getty 6/21 ALVARO ODRIOZOLA (24, Vertrag bis 2024): Der Rechtsverteidiger ist noch bis zum Sommer beim FC Bayern geparkt - und auch in München Reservist. Eine Zukunft dürfte er unabhängig davon in Madrid nicht haben. Achraf Hakimi soll vom BVB zurückkehren. © imago images 7/21 ACHRAF HAKIMI (21, Vertrag bis 2022): Der Marokkaner könnte Real endgültig verlassen, sollte der Klub ihm keine Spielzeit garantieren können. Mit Dani Carvajal ist die Konkurrenz hinten rechts groß. Top-Klubs aus ganz Europa buhlen um Hakimi. © imago images 8/21 SERGIO REGUILON (23, Vertrag bis 2023): Sollte Marcelo tatsächlich bleiben, wäre das an Sevilla verliehene Eigengewächs hinter dem Brasilianer und Ferland Mendy nur Linksverteidiger Nummer drei. Gut möglich, dass Reguilon noch einmal "geparkt" wird. © imago images 9/21 JESUS VALLEJO (23, Vertrag bis 2021): Der spanische Innenverteidiger ist noch bis zum Saisonende an den FC Granada ausgeliehen. Real plant ohne ihn. Alles läuft auf eine erneute Leihe oder einen Verkauf hinaus. © getty 10/21 SERGIO RAMOS (34, Vertrag bis 2021): Der Kapitän hat seine besten Zeiten hinter sich. Es gibt zwei mögliche Szenarien: Entweder er verlängert um ein weiteres Jahr oder er wechselt noch in diesem Sommer. 2019 liebäugelte er mit einem Abgang gen China. © getty 11/21 LUKA MODRIC (34, Vertrag bis 2021): Der Weltfußballer von 2018 ist wie Ramos und Marcelo über seinem Zenit. Es heißt, der Klub würde ihm keine Steine in den Weg legen, sollte er wechseln wollen. Ein Verbleib ist aber auch nicht ausgeschlossen. © getty 12/21 JAMES RODRIGUEZ (28, Vertrag bis 2021): Der Spielmacher kam nach zwei Jahren in München mit großen Ambitionen zurück zu Real, konnte sich aber wieder nicht durchsetzen. Alles andere als eine endgültige Trennung im Sommer wäre überraschend. © getty 13/21 DANI CEBALLOS (23, Vertrag bis 2023): Der Mittelfeldmann wusste bei Real nicht das Talent abzurufen, das ihm nachgesagt wurde. Aktuell spielt er auf Leihbasis bei Arsenal. Sein Verhältnis zu Real-Coach Zinedine Zidane soll alles andere als gut sein. © getty 14/21 BRAHIM DIAZ (20, Vertrag bis 2025): Wie von Ceballos ist Real-Coach Zidane nicht von dem wendigen Flügelspieler überzeugt. Brahim soll innerhalb der Primera Division verliehen werden. © imago images 15/21 TAKEFUSA KUBO (19, Vertrag bis 2024): Eines der verheißungsvollsten Talente. Mit 19 aber noch zu jung, um bei den Profis zu spielen. Der aktuell an RCD Mallorca verliehene Japaner dürfte weitergereicht werden. Real Sociedad gilt als möglicher Abnehmer. © imago images 16/21 OSCAR RODRIGUEZ (21, Vertrag bis 2023): Das Real-Eigengewächs hat sich beim Madrider Vorstadtklub Leganes prächtig entwickelt (sieben Tore und zwei Vorlagen als Zehner). Ein Leihgeschäft mit einem besseren Klub ist wahrscheinlich. © getty 17/21 LUCAS VAZQUEZ (28, Vertrag bis 2021): Wenn die Blancos noch Geld mit dem Außenstürmer machen möchten, müssen sie ihn wohl im Sommer verkaufen. Gegen eine Trennung spricht aktuell aber, dass Zidane ein großer Fan von Vazquez ist. © getty 18/21 GARETH BALE (30, Vertrag bis 2022): Die Gerüchte um einen Abschied des Walisers sind omnipräsent. Er selbst schwärmte zuletzt von der MLS, auch eine Premier-League-Rückkehr scheint möglich. Wo die Reise auch hingeht: Er muss auf viel Gehalt verzichten. © getty 19/21 LUKA JOVIC (22, Vertrag bis 2025): Der Ex-Frankfurter kommt unter Zidane kaum zum Zug. Reals Bosse sollen Jovic laut der AS aber bereit sein, ihm noch eine Chance zu geben - wohl auch, weil Wunschstürmer Erling Haaland im Sommer nicht zu bekommen ist. © getty 20/21 MARIANO DIAZ (26, Vertrag bis 2023): Dem wuchtigen Mittelstürmer ergeht es noch schlechter als Jovic. 65 Minuten stehen auf seinem Konto. Der Klub wollte ihn im Winter schon abgeben. Ein Wechsel im Sommer ist - Stand jetzt - unvermeidbar. © imago images 21/21 BORJA MAYORAL (23, Vertrag bis 2021): Bis zum Saisonende an UD Levante verliehen, hat auch der frühere Wolfsburger keine Perspektiven auf eine Zukunft bei den Blancos. Real sucht bereits nach einem Käufer.

Luka Jovic: Real-Abschied nach einer Saison?

Auch deshalb ranken sich bereits nach wenigen Monaten Wechselgerüchte um den Stürmer, der sich jedoch in Madrid durchsetzen will und in Trainer Zinedine Zidane einen Unterstützer hat. Auch die As dementierte zuletzt Spekulationen, wonach die SSC Neapel ein möglicher Abnehmer für den bis 2024 bei Real unter Vertrag stehenden Angreifer sei.

Die Spieler um Toni Kroos arbeiten seit Mitte März individuell zu Hause - zumeist mit eigenem Trainer. Erst am Montag kehrt die Mannschaft auf das Trainingsgelände zurück. Die Liga soll laut Medien am 20. Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen - dann wohl ohne Jovic.