FC Barcelona: Trainer Quique Setien: "Dembele hat ein Martyrium hinter sich"

Trainer Quique Setien vom FC Barcelona sieht bei Ex-BVB-Angreifer Ousmane Dembele großes Potenzial, ihm fehle jedoch die Konstanz. Bei Philippe Coutinho hält der Barca-Coach bestimmte Voraussetzungen für nötig, damit der Brasilianer glänzen könne.

Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung äußerte sich Quique Setien, der beim FC Barcelona im Januar die Nachfolge von Ernesto Valverde angetreten hatte, über Dembele, der einst vom BVB zu Barca gewechselt war. Setien bezeichnete Dembele als "große Unbekannte". Und hat klare Vorgaben für den Franzosen: "Er muss seine Physis in den Griff bekommen. Er ist ein guter Spieler, der uns helfen könnte, weil er viel Schnelligkeit hat und große Voraussetzungen, aber wenn er keine Kontinuität hat ... Er hat ein Martyrium hinter sich."

Angesprochen auf den bis Saisonende an den FC Bayern ausgeliehenen Mittelfeldspieler Philippe Coutinho gab Setien regelrecht eine Analyse ab: "Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe aber den Eindruck, dass er einen idealen Kontext und adäquate Bedingungen braucht, um sich als Fußballer auszudrücken." Wichtig sei laut Setien vor allem "die Art, wie man ihn spielen lässt, welchen Protagonismus man ihm zugesteht". Das allerdings sei beim FC Barcelona das Kernproblem für Coutinho gewesen, denn "die Hauptdarstellerrolle" sei bei Barca "immer für denselben reserviert", womit Setien freilich Lionel Messi meinte. "Damit muss man umgehen", betonte Setien.

Barca-Coach bescheinigt Coutinho "viel Qualität"

Coutinho sei bei Barca aber auch deshalb anfangs nicht zurechtgekommen, weil er "in einem 4-4-2 an die Außenbahn gedrängt" war und hin und wieder dem gegnerischen Außenverteidiger hinterherlaufen musste. Das habe dem Brasilianer nicht gelegen, obgleich er "viel Qualität" habe, wie der Trainer betonte.

In Zeiten der Corona-Pandemie macht sich Setien auch häufiger Gedanken über den Fußball an sich. Speziell die Rolle des Geldes störe ihn: "Ich habe gerade in El Pais einen Artikel gelesen, in dem es um die Ausgaben für Transfers ging. Ein Wahnsinn! Was mich immer schon gestört hat: wie viel Geld nicht in den Fußball fließt", denn "sehr viele Leute haben sich des Fußballs bedient, ihn benutzt, ohne je gegen den Ball getreten zu haben".

FC Barcelona – mögliche Transfers im Sommer: Für Neymar und Lautaro ist fast jeder entbehrlich © imago images 1/29 Aufgrund der Corona-Krise rückt das Transfergeschäft in den Hintergrund. Trotz der umso mehr limitierten Möglichkeiten bahnt sich beim FC Barcelona im kommenden, noch undefinierten Transferfenster ein Umbruch an. Wir zeigen mögliche Zu- und Abgänge. © imago images 2/29 Zunächst zur Lage, in der sich Barca befindet: Der Klub ist derzeit zerfressen von internen Querelen und Schuldzuweisungen. Aktuell offenbart die Corona-Krise mehr denn je, wie schlecht bei Barca in den vergangenen Jahren gewirtschaftet wurde. © imago images 3/29 Präsident Josep Bartomeu steht ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl gehörig unter Druck: Ihm wird nach BarcaGate nun auch noch Korruption vorgeworfen. Mehr denn je gilt es für ihn, die Wogen zu glätten: Dabei sollen Neymar und Lautaro Martinez helfen. © imago images 4/29 Die beiden Wunschtransfers genießen erste Priorität. Deren Ankunft sollen einerseits die Fans und andererseits Lionel Messi, dessen Vertragsverlängerung nach den Geschehnissen der vergangenen Monate nicht mehr als sicher gilt, besänftigen. © imago images 5/29 Bartomeu kündigte bereits an, dass es im kommenden Transfersommer/-herbst auf Tauschgeschäfte ankommen wird ("Es wird nicht so viel Geld im Umlauf sein"). Für Neymar und Martinez ist Barca und vor allem Bartomeu (Wahlkampf) bereit, viel zu opfern. © imago images 6/29 Neymar (PSG, Vertrag bis 2022): Dass der Brasilianer gern zu Barca zurückkehren möchte, ist kein Geheimnis mehr. Im vergangenen Sommer prallte Barca mit diversen Angeboten an PSG ab. Dieses Jahr soll der nächste Versuch gestartet werden. © imago images 7/29 Laut Mundo Deportivo ist Barca bereit, Umtiti, Todibo (aktuell an Schalke verliehen, Kauf unwahrscheinlich) und Dembele anzubieten, um den Preis für Neymar zu senken. Fraglich ist, ob PSG plötzlich von Dembele überzeugt ist. 2019 war es der Klub nicht. © imago images 8/29 Wie die AS berichtet, sind bei Barca, was mögliche Tauschpartner betrifft, lediglich sechs Spieler unantastbar: Ter Stegen, Pique, Busquets, De Jong, Griezmann und Messi. Und selbst an Griezmann übte Bartomeu zuletzt leise Kritik. © imago images 9/29 Ousmane Dembele (Vertrag bis 2022): Er gilt als der Schlüssel zu einem möglichen Neymar-Deal. Zwar verlief Dembeles Zeit bei Barca seit seinem Wechsel 2017 aufgrund der vielen Verletzungen mehr als unglücklich, sein Talent ist jedoch unumstritten. © imago images 10/29 "Es ist an der Zeit, Dembele zu verkaufen", sagte jüngst Klub-Legende Rivaldo zu Betfair. Dembele ist noch jung, sein Marktwert wird aktuell auf rund 60 bis 70 Millionen Euro geschätzt. © imago images 11/29 Samuel Umtiti und Jean-Clair Todibo (beide mit Vertrag bis 2023): Neben Dembele sollen die beiden Innenverteidiger PSG den Neymar-Deal schmackhaft machen. Dabei hofft Barca wohl darauf, dass PSG künftig vermehrt auf französische Spieler setzen will. © imago images 12/29 Lautaro Martinez (Inter, Vertrag bis 2023): Der Stürmer soll den alternden Luis Suarez (33, Vertrag bis 2021) ersetzen. Nach Informationen von SPOX und Goal bietet Barca Martinez ein Jahresgehalt von 10 Mio. Euro. © imago images 13/29 Zudem gefällt Martinez die Vorstellung, mit Landsmann Messi zusammenzuspielen. Inter will für Lautaro jedoch einen angemessenen Gegenwert. Präsident Massimo Moratti sprach dabei sogar von Messi, was jedoch als Provokation aufgefasst und ignoriert wurde. © imago images 14/29 Griezmann steht für einen Tausch wohl nicht zur Verfügung. Junior Firpo oder Arturo Vidal will Inter laut AS nicht. Stattdessen hat Inter offenbar ein Auge auf Mittelfeldspieler Arthur geworfen. Barca-Insider streiten sich darüber, ob er verfügbar wäre. © imago images 15/29 Obwohl ein Lautaro-Deal noch in den Kinderschuhen steckt, sieht sich Inter laut Gazzetta dello Sport für den Fall der Fälle bereits nach möglichen Alternativen um. Timo Werner soll demnach ganz oben auf der Liste stehen, auch Luka Jovic sei eine Option. © imago images 16/29 Alexander Isak (Real Sociedad, Vertrag bis 2024): Laut Radio Barcelona ist der ehemalige Dortmunder Barcas Plan B, falls ein Lautaro-Deal nicht realisierbar wäre. Isak erzielte in 34 Pflichtspielern in dieser Saison 14 Tore. © imago images 17/29 Der 20-Jährige wäre jedoch teuer. Seine in der Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme beträgt 70 Millionen Euro. Zudem ist fraglich, ob der Schwede den hohen Anforderungen der Katalanen schon gerecht werden würde. © imago images 18/29 Philippe Coutinho (Vertrag bis 2023): Bayern zieht die Kaufoption nicht. Die Barca-Bosse sehen ihn als wertvolles Tauschobjekt. Setien aber würde ihn gern im Team haben und kündigte ein persönliches Gespräch mit Coutinho an. © imago images 19/29 Coutinho selbst liebäugelt laut seinem Berater Kia Joorabchian mit einer Rückkehr in die Premier League. Neben Arsenal, Everton und Leicester rückte in den vergangenen Tagen Chelsea in den Fokus, was eine mögliche Coutinho-Verpflichtung betrifft. © imago images 20/29 Wie die Mundo Deportivo berichtet, könnte Coutinho im Tausch mit N'Golo Kante zu den Blues wechseln. Kante sei, auch durch seine Verletzungen, unter Frank Lampard nicht mehr unentbehrlich. Nach SPOX- und Goal-Infos bevorzugt Kante jedoch einen Verbleib. © imago images 21/29 Coutinho und Dembele sind die namhaftesten potenziellen Abgänge. Sollte es im Gegenzug tatsächlich mit Martinez und Neymar klappen, müsste Barca dringlicher als ohnehin noch einige Stars abgeben. Der Klub hat längst das Gehaltslimit erreicht. © imago images 22/29 Arturo Vidal (Vertrag bis 2021): Der Chilene genießt zwar aufgrund seiner Mentalität und seines überraschend positiven Beitrags hohes Ansehen bei Barca. Der 32-Jährige bezieht jedoch ein horrendes Gehalt und steht laut AS deshalb auf der Streichliste. © imago images 23/29 Ivan Rakitic (Vertrag bis 2021): Der Kroate verdient mit rund 13 Millionen Euro sogar nochmal vier Millionen mehr als Vidal. Auch er ist bereits 32 Jahre alt. Unter Quique Setien kam Rakitic zwar wieder vermehrt zum Einsatz, zufrieden ist er aber nicht. © imago images 24/29 Im Winter wollte Rakitic den Klub verlassen. "Ich bin kein Sack Kartoffeln, mit dem man machen kann, was man will", sagte er der Mundo Deportivo. Barca ließ ihn aufgrund der personellen Engpässe aber nicht ziehen. Das könnte sich nun ändern. © imago images 25/29 Martin Braithwaite (Vertrag bis 2024): Auch der erst im Winter in der Not verpflichtete Stürmer soll laut AS abgegeben werden. Angeblich hat er in einer Vertragsklausel zugestimmt, dass er im Sommer verkauft werden kann. © imago images 26/29 Nelson Semedo (Vertrag bis 2022): An sich ist Barca mit Semedo zufrieden. Bei Bedarf sei aber auch er entbehrlich für etwaige Tauschgeschäfte, schreibt die AS. Zudem hat Barca mit Sergi Roberto und den an Real Betis verliehenen Emerson gute Alternativen. © imago images 27/29 Matheus Fernandes (Vertrag bis 2025): Sein Transfer zu Barca stand bereits vor der Corona-Krise fest. Der Mittelfeldmann von Palmeiras ist aktuell an Valladolid ausgeliehen. Gut möglich, dass Barca den 21-Jährigen dorthin auch direkt wieder verleiht. © imago images 28/29 Trincao (Vertrag bis 2025): Die 31 Millionen Euro für ihn sind bereits eingeplant. Trincao kommt im Sommer vom SC Braga nach Katalonien. Der Portugiese kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden und könnte eine Leihe von Ansu Fati nach sich ziehen. © imago images 29/29 Was mit aktuellen Leihspielern wie Rafinha (Celta Vigo), Carles Alena (Real Betis), Oriol Busquets (Twente) oder Marc Cucurella (Getafe) passieren wird, ist unklar. Rafinha liebäugelt wohl mit einem Wechsel zu Inter.

Quique Setien: "Wir sind Privilegierte"

Er sehe jedoch nicht, dass die Corona-Krise etwas an den generellen Problemen des Fußballs ändern werde: "Ich glaube nicht, denn es geht um so viel Geld." Er räumte aber auch ein: "Ich leugne nicht, dass auch ich selbst meine Rendite ziehe und das machen kann, was mir Spaß macht. Wir sind Privilegierte."

Ferner pflichtete Setien Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern bei, der kürzlich in einem Interview die Frage in den Raum warf, was die Gier nach mehr dem Fußball gebracht habe. Setien beschreibt das Problem so: "Man schürt das Denken, dass du nicht wettbewerbsfähig bist, wenn du keine 100 Millionen Euro hast, um einen Spieler zu holen. Diese Dynamik zu ändern, das wird schwierig." Vor allem störe Setien, dass dadurch eine Spirale entstehe, "die den Klubs nichts bringt. Überall lebt man von der Hand in den Mund - und jetzt haben alle keine Luft mehr? Das darf doch nicht sein."