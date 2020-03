Ex-Barcelona-Coach Luis Enrique: Andres Iniesta kommt Lionel Messi am nächsten

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique hat verraten, dass neben Superstar Lionel Messi, Barca-Ikone Andres Iniesta ihn in seiner Karriere am meisten begeistert hat.

"Der Spieler, der mich in meiner Karriere am meisten fasziniert hat, ist zweifelsohne Leo Messi", verriet der 49-Jährige in einem Q&A auf der Facebook-Seite der spanischen Nationalmannschaft und schob nach: "Danach kommt Andres Iniesta Messi am nächsten."

Der Argentinier sei jedoch "ganz anders im Vergleich zum Rest". Enrique war von 2014 bis 2017 als Chefcoach der Blaugrana tätig und gewann unter anderem mit Messi und Iniesta 2015 die Champions League.

Andres Iniesta wechselte vom FC Barcelona zu Vissel Kobe

Während Messi seit 2000 für die Katalanen aktiv ist, verließ Iniesta den amtierenden spanischen Meister nach 22 Jahren im Sommer 2018 Richtung Vissel Kobe.

Dort läuft der Vertrag des Weltmeisters von 2010 noch bis 2021.