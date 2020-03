Copa del Rey: Real Sociedad erstmals seit 1988 im Finale

Real Sociedad aus San Sebastian steht erstmals seit 1988 im nationalen Pokalfinale. Die Basken, die eine Runde zuvor Real Madrid mit 4:3 ausgeschaltet hatten, gewannen auch das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey beim Zweitligisten CD Mirandes mit 1:0 (1:0). Schon das Hinspiel vor eigenem Publikum hatte Real Sociedad mit 2:1 für sich entschieden.

Nationalspieler Mikel Oyarzabal entschied das Spiel per Handelfmeter (41.), auch im Hinspiel hatte der Offensivspieler einen Foulelfmeter verwandelt.

Mit San Sebastians Erfolg ist ein rein baskisches Endspiel noch nähergerückt: Athletic Bilbao hat im Hinspiel gegen den Erstliga-Konkurrenten FC Granada ein 1:0 vorgelegt und geht mit guten Aussichten in das Rückspiel am Donnerstag. Das Finale steigt am 18. April in Sevilla.