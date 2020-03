El Clasico: Real Madrid gegen FC Barcelona heute im Liveticker

Real Madrid trifft am heutigen Sonntagabend im El Clasico auf den FC Barcelona. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Real Madrid - FC Barcelona: 2:0

Tor: Vinìcius Jùnior

Tor: Mariano

90.+2. | Tor Mariano Díaz Mejía

90.+1. | Mariano Diaz kommt für Benzema.

90.+1. | Messi mit der Freistoßflanke von halblinks, doch die landet genau in den Armen von Courtois.

90. | Es gibt drei Minuten obendrauf.

89. | Ramos versucht es direkt, bleibt aber in der hochspringenden Mauer hängen.

88. | Vazquez geht an Busquets vorbei, der das Bein stehen lässt. Freistoß für Real, 17 Meter zentral vor dem Tor. Gute Möglichkeit ...

87. | Die Katalanen entwickeln weiterhin keinen Druck auf Reals Abwehr. So kann man natürlich nicht zum Torerfolg kommen.

86. | Vazquez kommt für Valverde.

85. | Messi verliert den Ball im gegnerischen Drittel an Casemiro, der Konter folgt. Der Argentinier geht hinterher und bringt Casemiro zu Fall. Gelb für La Pulga.

82. | Die letzten zehn Minuten laufen bereits. Real hat das Spiel unter Kontrolle. Barca macht aktuell nicht den Eindruck, als würde es hier nochmal zurückkommen. Doch solange ein Lionel Messi auf dem Feld ist, ist alles möglich.

81. | Ein schwacher Griezmann hat Feierabend. Ansu Fati kommt.

80. | Und noch ein Wechsel: Rakitic kommt für Arthur.

79. | Real wird etwas defensiver: Modric ersetzt Isco.

78. | Fast das 2:0! Benzema steckt im richtigen Moment auf Carvajal durch, der vor ter Stegen an den Ball kommt und querlegen kann. Vinicius Junior verpasst mit der Hacke, doch die Fahne ging ohnehin hoch. Carvajal war knapp im Abseits.

77. | Braithwaite geht links in der Box an Casemiro vorbei und bringt den Ball im Fallen in die Mitte. Doch die Kugel landet bei Courtois.

75. | Und plötzlich ist Messi frei durch. Arthur setzt den Argentinier mit einem Steilpass perfekt in Szene. Doch Marcelo ist tatsächlich schneller als Messi und packt am Strafraum die Grätsche aus, ehe Messi schießen kann. Ein starkes Tackling des Brasilianers. Messi zeigt menschliche Züge. Sowas lässt er sich normal nicht entgehen.

Schlussphase startet

74. | Die Führung für Madrid ist verdient. Die Königlichen investierten weitaus mehr im zweiten Durchgang. Von Messi und Griezmann ist gar nichts zu sehen. Auch ein Verdient der Madrilenen.

71. | Toooor! REAL MADRID - FC Barcelona 1:0. Die Führung für die Königlichen! Kroos steckt im richtigen Moment auf dem linken Flügel auf Vinicius Junior durch, den Semedo aus den Augen verlor. Daraufhin dringt der Brasilianer aus spitzem Winkel in die Box. Pique ist viel zu zaghaft und greift viel zu spät ein. So kann Vinicius Junior abschließen und Pique fälscht noch entscheidend ab, sodass der Ball in der kurzen Ecke landet.

70. | Und Braithwaite führt sich gleich mal richtig gut ein. Der Däne ist plötzlich frei durch und taucht rechts alleine vor Courtois auf. Den Schuss kann der Belgier per Fuß abwehren, danach klärt Varane.

69. | Auswechslung Arturo Erasmo Vidal Pardo Martin Braithwaite Christensen

69. | Eine Ecke von Kroos kann ter Stegen zunächst aus dem Strafraum boxen. Carvajal bringt die Kugel per Kopf postwendend zurück. So kommt Sergio Ramos am linken Fünfmetereck an den Ball, dreht sich bei der Annahme um die eigene Achse, scheitert dann aber an ter Stegens Fußparade. Doch dann geht auch schon die Fahne hoch, Ramos stand klar im Abseits.

68. | Barcelona merkt allmählich, dass es den Kampf annehmen muss. Und das tun die Blaugrana auch, gehen nun aggressiver in die Zweikämpfe.

Madrid drückt

64. | Wir erleben seit einigen Minuten eine ganz starke Phase der Madrilenen. Eine Führung wäre durchaus verdient.

61. | Real hat den Jubelschrei auf den Lippen! Hereingabe von Carvajal von der rechten Grundlinie. Im Zentrum kommt Isco aus acht Metern zum Kopfball. ter Stegen ist unten und kratzt den Ball aus der rechten Ecke, der daraufhin Richtung Tor kullert. Doch da steht Pique und rettet auf der Linie.

59. | Immer wieder gibt es Nickligkeiten. Doch dem Clasico fehlt es noch an Feuer. Wo ist eigentlich Sergio Ramos?

56. | Riesending von Isco! Der Spanier zieht aus halblinker Position außerhalb des Sechzehners ab und visiert die lange Ecke an. ter Stegen macht sich ganz lang, greift über und verhindert so mit einer überragenden Parade den Einschlag.

55. | Marcelo mit einem katastrophalen Rückpass auf Kroos. Griezmann bekommt die Kugel an der Mittelinie, doch da ist auch noch Varane, der seinem Landsmann den Ball abnimmt.

52. | Barca hat die ersten Minuten des zweiten Durchgangs klar im Griff. Fast 80 Prozent Ballbesitz für den Tabellenprimus.

50. | Doch der bringt gar nichts ein, Real kann klären.

49. | Casemiro mit dem Ball an Messi. Freistoß für die Blaugrana im linken Halbfeld.

47. | Übrigens: Real erzielte zehn der letzten zwölf Ligatore in der zweiten Hälfte.

47. | Beide Teams gehen den zweiten Durchgang unverändert an.

46. Weiter geht's in Madrid!

Halbzeit | Eine interessante erste Halbzeit des Clasicos ist zu Ende. Es war nicht ganz das Spektakel, das sich viele erhofft hatten. Barcelona hat leichtes Übergewicht und durch Arthur sowie Messi auch die beiden besten Chancen der Partie. Ansonsten war auch viel Leerlauf zu sehen. Ob es am gegenseitigen Respekt oder an den Partien in der Champions League liegt, kann man nur erahnen. Doch wir dürfen uns auf eine spannende zweite Halbzeit freuen.

45.+1. | Und Mateu Lahoz pfeift pünktlich zur Halbzeit.

41. | Plötzlich ist Vinicius Junior auf der linken Seite komplett durch. Der Brasilianer hält das Tempo hoch und dringt in die Box ein. Doch dann kommt der schlampige Rückpass auf Isco, Alba geht dazwischen. Da war deutlich mehr drin.

Vergebene Chance

38. | Das muss das 1:0 sein! Umtiti hebt die Kugel über beide Madrid-Reihen in den Lauf von Messi. Der Superstar nimmt das Spielgerät mit der Brust an und taucht dann frei vor Courtois auf. Doch der Schuss ist zu zentral und halbhoch, sodass Courtois mit einer Hand parieren kann. Normalerweise ein sicheres Ding für den Argentinier.

37. | Vidal behauptet den Ball am Strafraum gegen zwei Gegenspieler und legt auf Griezmann ab. Der Franzose bleibt mit seinem Flachschuss aus 16 Metern hängen.

37. | Messi mit der Flanke von rechts in die Box, doch da steht Varane und köpft das Ding wieder raus.

34. | Und da haben wir sie: Griezmann schickt Arthur, der sich leicht gegen Kroos durchsetzen kann und dann auf halblinks durch ist. Im Eins-gegen-Eins fährt Courtois das linke Bein aus und kann den Ball so ablenken, dass dieser rechts am Tor vorbeigeht. Das war aber auch ganz schwach verteidigt von Toni Kroos.

34. | Im Vergleich zum Hinspiel passiert wenigstens vor den Toren etwas. Dennoch, auf die erste Großchance müssen wir noch warten.

30. | Endlich mal ein Angriff mit Tempo. Griezmann nimmt halbrechts Fahrt auf und legt im richtigen Moment auf Messi ab. Dessen Schuss aus halbrechter Position hat Courtois im kurzen Eck sicher.

29. | Auf der anderen Seite legt Benzema in der Box die Kugel auf Kroos ab. Der Schuss des Deutschen geht einen guten Meter über die Latte.

28. | Messi und Griezmann mit einem feinen Doppelpass am Strafraum, der Argentinier will sich in Schussposition bringen, doch dann kommt Casemiro und schnappt sich die Kugel.

27. | Valverde zieht auf der rechten Seite mal an und bringt eine scharfe Flanke. In der Mitte verpassen Freund und Feind, sodass der Ball durch den Strafraum segelt.

27. | Von Lionel Messi ist bislang noch nichts zu sehen. Der Weltstar bewegt sich bislang weit unter dem Radar.

25. | Ein sehr ausgeglichenes Spiel bislang. Keines der beiden Teams kann sich einen Vorteil verschaffen.

23. | Real versucht immer wieder schnell umzuschalten. Doch Barca macht das im eigenen Drittel sehr eng. Und so wirkt das dann alles sehr statisch bei den Blancos.

21. | Griezmann versucht es von der Strafraumgrenze. Doch der Ball fliegt weit über den Kasten.

Es wird unfreundlich

19. | ... sowie Gelb für den Katalanen.

19. | Carvajal und Albi geraten aneinander. Das gibt Gelb für den Madrilenen ...

18. | de Jong mit dem Schnittstellenpass auf Griezmann. Doch Ramos und Varane sind da und klären die Situation kollegial.

14. | Das Spiel läuft größtenteils zwischen den Strafräumen ab. Beiden Mannschaften ist der Respekt anzumerken.

10. | Vinicius Junior geht zu hart gegen Semedo rein. Das gibt die erste Gelbe Karte.

8. | Real zieht sich bis zur Mittellinie zurück und stellt dann die Räume zu. Dann aber gehen sie in Überzahl auf den ballführenden Spieler und erobern so schnell die Kugel.

7. | Diese kann Semedo am kurzen Pfosten klären, doch Benzema schnappt sich den Rebound und zieht volley aus 15 Metern halbrechter Position ab. Der Schuss geht weit über den Kasten.

6. | Vinicius Junior holt die nächste Ecke auf der linken Seite heraus.

6. | Real wirkt bis in die Haarspitzen motiviert und geht sehr aggressiv in die Zweikämpfe.

2. | Barca kann beide klären, nach der zweiten Ecke können die Katalanen über de Jong umschalten. Doch Barca rückt nicht nach und so muss der Niederländer abdrehen.

2. | Und Real holt gleich zu Beginn zwei Ecken heraus.

1. | Beide Teams spielen natürlich in ihren bekannten Trikots. Blancos gegen Blaugrana.

1. | Es geht los! Real mit dem Anstoß.

Real Madrid gegen FC Barcelona: Die Aufstellungen

Real: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Valverde, Kroos, Isco - Vinicius, Benzema

Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Valverde, Kroos, Isco - Vinicius, Benzema Barca: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba - Busquets, Arthur, Arturo Vidal, De Jong - Messi, Griezmann

Primera Division: Die Top drei

Am vergangenen Spieltag musste Real die Tabellenführung dank einer Niederlage in Levante (0:1) an Barca abgeben.