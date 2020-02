FC Barcelona: Twitter-Account gehackt - Rückkehr von Neymar angedeutet

Der offizielle Twitter-Account des FC Barcelona wurde am Samstag gehackt. Dabei übernahm die Hackergruppe "OurMine" in dieser Zeit die Kontrolle über den Social-Media-Kanal der Katalanen und deutete dabei unter anderem eine Rückkehr von Neymar nach Barcelona an.

Während des 2:1-Sieges der Katalanen gegen den FC Getafe ereilte die Barca-Fans auch die Botschaft von einer bevorstehenden Rückkehr des brasilianischen Nationalspielers, die jedoch von den Klub-Bossen so nicht bestätigt werden konnte.

Barca entschuldigte sich am Samstagabend bei den Usern und kündigte zudem weitere Sicherheitsmaßnahmen an. Kurios: Gleichzeitig wurde auch der Account der Olympischen Spiele gehackt.

Rund um Neymar hatte es bereits vergangenen Sommer Spekulationen gegeben. Der 28-Jährige stand nämlich offenbar bei der Blaugrana auf der Wunschliste.