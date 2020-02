Real Madrid - FC Barcelona: Den Clasico live sehen - so geht's

Am Sonntag steigt mal wieder der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, das große Highlight einer jeden LaLiga-Saison. Wir verraten euch, wo ihr den Kracher live verfolgen könnt.

Den Clasico und LaLiga live auf DAZN sehen! Hier geht's zum Gratismonat

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Clasico: Datum, Zeit, Ort

Die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona findet am Sonntag, dem 1. März 2020, um 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Ausgetragen wird das Match im Estadio Santiago Bernabeu, der Heimspielstätte von Real Madrid. Dieses bietet Platz für 81.044 Zuschauer und wurde 1947 eröffnet.

Real Madrid - FC Barcelona: Den Clasico live sehen

Der Clasico wird in Deutschland live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst überträgt alle Top-Spiele der LaLiga live, da stellt das Aufeinandertreffen von Real Madrid und dem FC Barcelona keine Ausnahme dar.

Die Vorberichte für die Partie sollen um 20.45 Uhr beginnen, Moderator Tobias Wahnschaffe leitet dann durch das Programm. Kommentiert wird die Begegnung von Jan Platte, der von Jonas Hummels als Experte unterstützt wird.

Neben LaLiga zeigt DAZN jede Woche auch viele Spiele aus der Serie A und der Ligue 1, zudem könnt ihr bei dem Streamingdienst die mehr als 100 Champions-League-Spiele sowie alle Partien der Europa League verfolgen, zudem zeigt DAZN die Freitags-, die frühen Sonntags- und die Montagsspiele der Bundesliga. Neben Fußball könnt ihr bei DAZN zudem US-Sport, Tennis, UFC, Boxen und vielen weiteren Spitzensport sehen.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Neukunden können einen kostenlosen Probemonat abschließen.

© getty

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der Clasico im Liveticker

Wer das Spitzenspiel der spanischen Liga nicht live sehen kann oder will, der kann unseren Liveticker verfolgen. Darin verpasst ihr kein Highlight des Spiels.

Zum Liveticker des Clasicos geht es hier, zum ausführlichen Liveticker-Kalender gelangt ihr hier.

Real Madrid gegen FC Barcelona: Spitzenspiel in LaLiga

Mit den Königlichen und den Katalanen treffen am 26. Spieltag von LaLiga der Tabellenzweite und der Tabellenerste direkt aufeinander. Aktuell liegt Barca mit 55 Zählern auf dem ersten Tabellenplatz, Real folgt mit 53 Zählern. Atletico Madrid ist mit 43 Punkten abgeschlagen Dritter.

Die Madrilenen können mit einem Sieg im Clasico also an Barcelona vorbeiziehen und die Tabellenspitze erobern. Der Erzrivale hingegen könnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem Sieg auf fünf Punkte ausbauen.

Diese Spieler spielten für Real Madrid und den FC Barcelona © getty 1/18 Am Mittwoch steht der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid auf dem Programm (20 Uhr LIVE auf DAZN). Trotz der großen Rivalität zwischen beiden Klubs wechselten mehrere Profis im Laufe ihrer Karriere die Seiten. Hier sind die "Überläufer". © getty 2/18 Alfonso Perez: Der Stürmer (m.) absolvierte von 1990 bis 1995 88 Spiele für die Königlichen, ehe er von 2000 bis 2002 bei Barca unter Vertrag stand. © getty 3/18 Daniel Garcia Lara: Nachdem Dani von 1992 bis 1998 bei Real unter Vertrag stand, wurde er 1999 zum FC Barcelona transferiert. © getty 4/18 Javier Saviola: Der Argentinier schoss für Barca zwischen 2001 und 2007 in 161 Einsätzen 67 Tore. In seiner Zeit bei Real (2007 bis 2009) brachte es der Angreifer lediglich auf 17 Einsätze. © getty 5/18 Alfredo Di Stefano: Die Real-Legende beim Erzrivalen? Kaum vorstellbar aber 1953 bestritt Di Stefano drei Testspiele für Barca. Es ging aber schließlich doch für insgesamt elf Profi-Jahre zu Real. © getty 6/18 Bernd Schuster: Der 56-Jährige war von 1980 bis 1988 für die Katalanen aktiv und wechselte direkt im Anschluss für zwei Jahre in die Hauptstadt. 2007 übernahm er bei Real das Traineramt und blieb bis Dezember 2008. © getty 7/18 Albert Celades: Der Mittelfeldspieler stand zwischen 1995 und 1999 im Kader der Katalanen, von 2000 bis 2003 war er später Mitglied des weißen Balletts. © getty 8/18 Luis Enrique: Der spätere Barca-Coach spielte von 1991 bis 1996 für die Königlichen, ehe er sich bis 2004 den Katalanen anschloss. Von 2014 bis 2017 trainierte er Messi und Co., nach der EM 2018 übernahm er die spanische Nationalmannschaft. © getty 9/18 Julen Lopetegui: Der ehemalige Porto-Coach verbrachte erst zwei Jahre in Madrid (89-91), ehe er 1994 zum Erzrivalen wechselte und bis 1997 blieb. Als Trainer bei Real hielt er sich 2018 gerade mal vier Monate. © getty 10/18 Samuel Eto'o: Der Kameruner stand zwischen 1997 und 2000 im Real-Kader, schaffte den Durchbruch allerdings nicht. Bei Barca lief es von 2004 bis 2009 hingegen deutlich besser. © getty 11/18 Luis Figo: Der portugiesische Ballzauberer wechselte 2000 von den Katalanen zu Real Madrid. In der Hauptstadt verdiente er fünf Jahre lang sein Geld und wurde 2001 Weltfußballer. © getty 12/18 Michael Laudrup: Der Spielmacher spielte von 1989 bis 1994 für den FC Barcelona, dann schloss sich der Däne bis 1996 den Königlichen an. © getty 13/18 Ronaldo: Die brasilianische Stürmer-Legende ging für ein Jahr (1996/97) im Barca-Dress auf Torejagd. Nach einem Intermezzo bei Inter wechselte er für fünf Spielzeiten in die spanische Hauptstadt. © getty 14/18 Gheorghe Hagi: Fairer kann man seine Dienstjahre nicht verteilen: George Hagi spielte von 1990 bis 1992 für Real, von 1994 bis 1996 für Barca. © getty 15/18 Luis Milla: Bevor er Trainer wurde, trug Luis Milla sowohl das weiße als auch das blau-rote Trikot. In den 1980er Jahren lief er drei Saisons für Barca auf, ehe er für sieben Jahre zum Erzrivalen wechselte. © getty 16/18 Robert Prosinecki: Der Kroate spielte Anfang der 1990er Jahre für Real Madrid, ehe es ihn über die Zwischenstation Real Oviedo zum FC Barcelona verschlug. Dort kickte er von 1995 bis 1997. © getty 17/18 Ricardo Zamora: Einer der besten Torhüter der Fußballgeschichte hütete nicht nur den Kasten der spanischen Nationalmannschaft, sondern auch den der beiden großen Vereine. Von 1919 bis 1922 parierte Zamora für Barca, von 1930 bis 1936 für Real. © imago images 18/18 Nando Munoz: Nach zwei Spielzeiten beim FC Barcelona wechselte Nando Munoz 1994 für vier Jahre zu Real Madrid.

LaLiga: Die aktuelle Tabelle