El Clasico: FC Barcelona gegen Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel der Spiele im europäischen Ligabetrieb: Das zweite El Clasico der laufenden Saison 2019/20 fällt auf den 26. Spieltag der Primera Division. Wann und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

FC Barcelona gegen Real Madrid: Termin, Uhrzeit, Schiedsrichter

Das Spitzenduell der Primera Division startet am Sonntag, den 1.3.2020, um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Partie findet im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid statt, das 81.044 Zuschauern Einlass gewährt.

Schiedsrichter : Antonio Mateu Lahoz

: Antonio Mateu Lahoz Assistent 1 : Pau Cebrián Devís

: Pau Cebrián Devís Assistent 2: Iker de Francisco Grijalba

Primera Division: Barca gegen Madrid heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein, denn die Rechte an der Primera Division liegen in dieser Saison bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Spiele heute Abend live und in voller Länge ab 20:45 Uhr.

Kommentator Jan Platte erwartet Euch während des Spiels, Tobi Wahnschaffe und Experte Jonas Hummels gestalten die Halbzeitpause und das Rahmenprogramm ab 20.45 Uhr.

El Clasico: Barcelona gegen Madrid heute im Liveticker

Wer nicht auf das Angebot von DAZN zugreifen kann oder möchte, bleibt selbstverständlich nicht unwissend. Im SPOX-Liveticker könnt Ihr alles Wissenswerte aus dem Bernabeu live mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker.

Primera Division: Die Tabelle am 26. Spieltag der Saison 2019/20

In dieser Saison scheint sich wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft anzubahnen. Real Sociedad, Atletico Madrid und der FC Sevilla haben nur noch Außenseiterchancen.