Copa del Rey: Viertelfinal-Spiele live im TV und Livestream sehen

Die Copa del Rey geht mit den Viertelfinal-Partien so langsam in die entscheidende Phase. Wo Ihr die Spiele von Real Madrid, dem FC Barcelona und Co. live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Copa del Rey: Viertelfinale im Überblick

Die vier Viertelfinal-Spiele werden vom 4. bis 6. Februar ausgetragen. Mit dem FC Granada (2:1 gegen Valencia) steht ein Halbfinal-Teilnehmer bereits fest.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 4. Februar, 21 Uhr Granada Valencia 2:1 5. Februar, 21 Uhr Mirandes Villarreal - 6. Februar, 19 Uhr Real Madrid Real Sociedad - 6. Februar, 21 Uhr Athletic Bilbao FC Barcelona -

Copa del Rey: Die Spiele live im TV und Livestream sehen

Die Spiele des spanischen Pokal-Wettbewerbs sind in Deutschland live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt die verbleibenden Spiele der Copa del Rey in voller Länge.

Wer tritt die Nachfolge des FC Valencia an? Barca, Real oder ein Außenseiter?

Weiteren Top-Fußball gibt es aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga oder Ligue 1.

Copa del Rey im Liveticker verfolgen

Ohne Bewegtbild könnt Ihr bei allen Partien im Liveticker auf SPOX dabei sein. Dort erfahrt Ihr alles zu den Spielen der Copa del Rey.

Hier geht's zum Spiel Real Madrid gegen Real Sociedad.

Hier findet Ihr den Ticker zu Bilbao vs. Barca.

Copa del Rey: Der Weg von Barca und Real ins Viertelfinale

Große Mühe hatten die Katalalen in der Runde der letzten 32 auf Ibiza: Nach 0:1-Rückstand sicherte ein später Doppelpack von Antoine Griezmann das Weiterkommen gegen den krasse Außenseiter.

Termin Runde Barca Real 22. Januar 1/16-Finale 2:1 auf Ibiza 3:1 bei Unionistas 29./30. Januar 1/8-Finale 5:0 gegen Leganes 4:0 bei Zaragoza

Copa del Rey: Die Sieger der vergangenen Jahre

Real Madrid stand letztmals im Jahr 2014 im Finale und gewann dieses gegen Barcelona. Die Königlichen triumphierten 19-mal im spanischen Pokal, Rekordsieger ist jedoch Barca mit stolzen 30 Titeln.