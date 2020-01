Offiziell: FC Barcelonas Luis Suarez wird am Sonntag am Knie operiert

Luis Suarez wird am Sonntag am Knie operiert. Das teilte sein Klub FC Barcelona am Samstag offiziell mit. Demnach wird sich der Stürmer aus Uruguay bei Dr. Ramon Cugat einem Eingriff am Außenmeniskus des rechten Knies unterziehen.

Wie lange Suarez ausfällt, gaben die Katalanen nicht bekannt.

Am Donnerstag stand er noch im Supercopa-Halbfinale gegen Atletico Madrid (2:3) 90 Minuten lang für Barca auf dem Platz.

Suarez erzielte für seinen Klub in dieser Saison in 23 Pflichtspielen bislang 14 Treffer, elf in der Liga und drei in der Champions League.