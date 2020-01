Es ist angerichtet: Am heutigen Sonntagabend trifft Real Madrid im Finale des spanischen Supercups auf den Stadtrivalen Atletico Madrid. Hier könnt Ihr die Partie im LIVETICKER vefolgen und verpasst garantiert nichts.

Spanische Supercopa: Real Madrid gegen Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Anstoß der Partie im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda, Saudi Arabien ist um 19 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum LIVETICKER des Spiels zwischen Real Madrid und Atletico Madrid im Finale des spanischen Supercups. Hier verpasst Ihr nichts!

Spanische Supercopa: Deshalb gibt es keine TV-Übertragung

Wie schon die Halbfinalpartien wird auch das Finale in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern nicht übertragen. Grund dafür ist, dass zahlreiche Medien die Veranstaltung nach der Vergabe nach Saudi-Arabien boykottieren.

Trotz des Boykotts scheint sich die Verlegung nach Saudi Arabien für den spanischen Verband Medienberichten zufolge durchaus zu lohnen. So soll der REEF für die kommenden drei Jahre angeblich 120 Millionen Euro kassieren.

Hintergrund des Boykotts der Medien ist die äußerst umstrittene Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. "Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden", gab der Sender TVE, der für die Übertragung in den vergangenen Jahren verantwortlich war, bekannt.

Der Präsident des REEF, Luis Rubiales, glaubt jedoch: "Mit Fußball kann man eine Gesellschaft verändern." Außerdem verwies er auf die verbesserte Lage in Sachen Frauenrechte, da sie alle Partien des spanischen Supercups kostenlos besuchen dürfen. Erst seit dem vergangenen Jahr ist es Frauen in Saudi Arabien überhaupt erlaubt, ein Stadion zu besuchen.

Spanischer Supercopa: Der Weg ins Finale

Real Madrid bezwang auf dem Weg ins Finale den FC Valencia klar mit 3:1 und Atletico Madrid zeigte dem FC Barcelona beim 3:2-Erfolg die Grenzen auf.

Halbfinals:

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 08.01., 20 Uhr FC Valencia Real Madrid 1:3 09.01. FC Barcelona Atletico Madrid 2:3

Finale: