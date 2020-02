Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live im Livestream und Liveticker verfolgen

Haupstadtderby in La Liga! Am heutigen Samstag muss der frischgebackene Tabellenführer Real Madrid zuhause gegen den Stadtrivalen Atletico ran. In diesem Artikel erklären wir euch, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid - Atletico Madrid heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

Das Derbi madrileno zwischen Real und Atletico steigt am heutigen Samstag (01. Februar) um 16 Uhr. Heimrecht haben die Galaktischen, es wird also im Estadio Santiago Bernabeu gespielt.

Real Madrid vs. Atletico heute live: Livestream, TV-Übertragung

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben, dafür versorgt ihr euch der Sportstreaming-Dienst DAZN mit einem Livestream zu diesem Knallerspiel. Bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff steigen die Kollegen mit der Berichterstattung ein, sodass der Startschuss zur Live-Übertragung um 15.45 Uhr fällt.

Real gegen Atletico heute live im Liveticker verfolgen

Ihr habt noch kein DAZN-Abo oder seid am Samstagnachmittag anderweitig verplant? Kein Problem, denn in unserem SPOX Liveticker versorgen wir euch mit allen wichtigen Infos zum Hauptstadtderby.

Real Madrid gegen Atletico Madrid: Highlights

DAZN zeigt nicht nur jede Menge Live-Sport, der Streaming-Dienst stellt zusätzlich bereits wenige Stunden nach Abpfiff die Highlights der übertragenen Begegnungen zur Verfügung. Zu finden direkt auf der DAZN-Plattform, auf YouTube oder hier bei SPOX.

Real Madrid gegen Atletico: Vorschau, Favorit

Nachdem Meisterschaftskonkurrent Barca vergangenes Wochenende bei Valencia patzte (0:2), zogen die Blancos durch ein 1:0 gegen Valladolid vorbei und eroberten die Tabellenspitze - die logische Folge von zwölf ungeschlagenen Spielen in Serie. Obendrein ist das Team von Toni Kroos auch in beiden Stadtderbys dieser Saison unbesiegt. Einem 0:0 im Hinspiel folgte der Sieg nach Elfmeterschießen (4:1) im Finale der Supercopa.

Die Colchoneros hingegen sind inzwischen auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht, zehn Zähler trennen die Kontrahenten. Größte Problemzone stellt die Offensive dar: in 21 Partien gelangen Simeones Männern nur 22 Treffer. Alvaro Morata und Joao Felix werden ihre Mühen haben gegen die beste Abwehrreihe der Liga (nur 13 Gegentore).