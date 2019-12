Barca-Verteidiger Samuel Umtiti erwägt wohl Wintertransfer - Wechsel nach England?

Der französische Nationalspieler Samuel Umtiti vom FC Barcelona erwägt offenbar einen Abschied vom amtierenden spanischen Meister in der bevorstehenden Transferperiode.

Wie die L'Equipe berichtet, beobachten der FC Chelsea, Manchester United und Manchester City die derzeitige Situation des Innenverteidigers bei den Katalanen. Wie weit die Planungen für einen etwaigen Transfer fortgeschritten sind, sei allerdings unklar.

Der 26-Jährige hatte in jüngster Vergangenheit mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. In der laufenden Saison ist Umtiti hinter Clement Lenglet und Gerard Pique nur noch die dritte Wahl in der Barca-Innenverteidigung und absolvierte bislang lediglich fünf Pflichtspiele.

Umtiti war einst im Sommer 2016 von Olympique Lyon zum FC Barcelona gewechselt. Sein dortiger Vertrag läuft noch bis 2023.