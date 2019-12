Jonathan dos Santos: Carlos Vela hat Barca-Angebot vorliegen

Carlos Vela vom Los Angeles FC hat nach Angaben seines Landsmanns Jonathan dos Santos ein Angebot vom FC Barcelona bekommen. Eine Entscheidung habe Vela laut dos Santos allerdings noch nicht getroffen.

"Nachdem ich jetzt im Urlaub bin, habe ich nicht so viel Kontakt zu ihm. Aber es stimmt, er hat dieses Angebot [von Barcelona] vorliegen", so dos Santos bei W Radio. "Ich weiß nicht, was er machen wird", ergänzte er.

Der 30-jährige Vela avancierte in der abgelaufenen MLS-Saison zum Torschützenkönig vor Zlatan Ibrahimovic und wurde zudem zum MVP der Saison gewählt. "Er ist sehr glücklich in Los Angeles und hat eine spektakuläre Saison gespielt. Aber wenn Barca dich will, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit", so dos Santos.

Im November hatte Vela einem Wechsel nach Barcelona noch offen gegenübergestanden: "Wer könnte es schon ablehnen, vier Monate mit Messi zu spielen und dann zurück nach LA zu gehen?", fragte er damals in der New York Times.