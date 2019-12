Primera Division: Wann findet der nächste Spieltag in LaLiga statt?

Während in der Premier League wie üblich auch zwischen den Jahren gespielt wird, pausiert der Betrieb in der Primera Division. Allerdings beginnt die Rückrunde in der spanischen LaLiga wesentlich früher als in den Top-Ligen, in denen es eine Winterpause gibt. Hier erfahrt Ihr, wann es in der Primera Division weitergeht.

Erlebe alle Spiele der Primera Division live und exklusiv auf DAZN und sichere dir jetzt Deinen Gratismonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der auf den 18. Dezember verlegte Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona war der vorläufige Höhepunkt einer ereignisreichen Hinrunde in der Primera Division. Während die vermeintlich Unbesiegbaren aus der Hauptstadt und Katalonien immer wieder schwächelten, grüßen Überraschungsteams wie Sevilla, Real Sociedad oder Getafe von den Europapokalplätzen.

An der Tabellenspitze ergibt sich jedoch das übliche Bild: Ganz vorne liegt Barca mit 39 Punkten, dahinter rangieren die Königlichen mit zwei Punkten Rückstand. Auch der FC Sevilla ist noch im Dunstkreis mit fünf Zählern Rückstand auf die Katalanen. Es bleibt also spannend in LaLiga, wenn es nach der Winterpause wieder losgeht.

Brennende Straßen, fliegende Steine: Krawalle überschatten torlosen Clasico © getty 1/13 Brennende Straßen, fliegende Steine: Katalanische Separatisten sorgen am Rande des torlosen Clasicos zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid für bürgerkriegsähnliche Szenen. © getty 2/13 Vermummte Demonstranten setzten Mülltonnen und Barrikaden in Brand, die Polizei beantwortete den Hagel aus Steinen und Flaschen mit Schaumkugeln. © getty 3/13 Als der Clasico mit über 100 Verletzten und mehreren Festnahmen sein "hässliches Gesicht" (Marca) zeigte, geriet die schönste Nebensache der Welt schnell wieder zur Randnotiz. © getty 4/13 Der anfangs friedliche Protest katalanischer Separatisten eskalierte rasch - und war auch im altehrwürdigen Camp Nou zu spüren. "Es lag eine gewisse Anspannung über dem Spiel", sagte Barca-Trainer Ernesto Valverde. © getty 5/13 Die Fans ergriffen mit zwei riesigen Bannern mit der Aufschrift "#SpainSitAndTalk" und "Freedom" Partei für die Separatisten, im Stadion wurden Tausende katalanische Fahnen geschwenkt. © getty 6/13 Auch gab es Sprechchöre ("Setzt euch hin und redet!") und war eine Vielzahl von blauen Bannern mit dem Slogan "Drets, Llibertat, Autodeterminacio" (Rechte, Freiheit, Selbstbestimmung) der Unabhängigkeitsbewegung "Demokratischer Tsunami" zu sehen. © getty 7/13 Diese hatte zur Demonstration vor dem Stadion aufgerufen, rund 5000 Menschen folgten und äußerten ihre Meinung zunächst gewaltfrei. © getty 8/13 Doch die Situation lief aus dem Ruder. Spanische Medien berichteten von bis zu 115 meist leicht Verletzten, zwei Polizisten sollen schwerere Blessuren davongetragen haben. © getty 9/13 Nahe Tor 18 im Süden des Stadions ging die Straße in Flammen auf, der Geruch verbrennenden Plastiks drang bis zu den Zuschauern auf die Tribüne vor. © getty 10/13 Der Ausgang wurde gesperrt, mit Durchsagen wurden die Fans vor Spielende in den Norden geleitet - ein "in der Geschichte des Camp Nou einmaliger Vorgang" (Mundo Deportivo). © getty 11/13 Es waren die ersten Ausschreitungen im Unabhängigkeitskonflikt seit zwei Monaten, als die Proteste nach der Inhaftierung von neun Separatistenführern eskalierten. Wegen der damaligen Unruhen war der für 26. Oktober terminierte Clasico verlegt worden. © getty 12/13 Auf dem Platz war von den Krawallen nichts zu spüren, wenngleich die Begegnung kurz nach der Pause für zwei Minuten unterbrochen werden musste: Zuschauer hatten zahlreiche aufgeblasene Bälle aufs Spielfeld geworfen. © getty 13/13 "Viel Lärm und wenig Clasico", titelte das katalanische Blatt Sport nach dem 0:0 zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am Mittwochabend, die Sporttageszeitung Marca sah den Klassiker "vom Feuer umringt".

Primera Division: Wann ist der nächste Spieltag in LaLiga?

Die Rückrunde der Primera Division startet bereits zwei Tage nach Neujahr am 3. Januar mit der Partie zwischen Valladolid und Leganes. Am Samstag (4. Januar) starten dann der FC Barcelona und Real Madrid ins neue Jahr. Für Barca steht gleich am 19. Spieltag das Derby mit Espanyol an, die Königlichen gastieren beim Tabellensechsten Getafe.

Primera Division: Die Spiele am 19. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 03. Januar 2020 19.00 Uhr Real Valladolid Leganes 03. Januar 2020 21.00 Uhr Sevilla Athletic Bilbao 04. Januar 2020 13.00 Uhr Valencia Eibar 04. Januar 2020 16.00 Uhr Getafe Real Madrid 04. Januar 2020 18.30 Uhr Atlético Madrid UD Levante 04. Januar 2020 21.00 Uhr Espanyol Barcelona Barcelona 05. Januar 2020 12.00 Uhr Granada Mallorca 05. Januar 2020 14.00 Uhr Real Sociedad de Fútbol Villarreal 05. Januar 2020 16.00 Uhr Deportivo Alavés Betis Sevilla 05. Januar 2020 21.00 Uhr Celta de Vigo Osasuna

Primera Division: TV-Übertragung und Live-Streams

Die Spiele der Primera Division sind in Deutschland ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen. DAZN zeigt alle Partien der spanischen LaLiga live und exklusiv, darunter auch den zweiten Clasico der Saison am 1. März zwischen Barca und Real Madrid.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Neben den Spielen der Primera Division zeigt DAZN außerdem alle Partien der Ligue 1 und Serie A sowie 40 Spiele der Fußball-Bundesliga, über 100 Spiele der Champions League und alle Spiele der Europa League.

Rückrundenstarts in den europäischen Top-5-Ligen im Überblick

Während die Premier League überhaupt keine Winterpause hat und auch zwischen den Jahren den Spielbetrieb durchführt, geht es in der Primera Division und der Serie A bereits kurz nach Neujahr wieder los. Die längste Pause im Vergleich der europäischen Top-5-Ligen haben die Spieler in der Bundesliga.