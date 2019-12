FC Barcelona gegen Real Madrid heute live: Der Clasico im LIVE-TICKER

Zum Abschluss des Jahres folgt das Spiel des Jahres: Aufgrund massiver Proteste und Unruhen in Katalonien nach Konfrontationen zwischen Separatisten und der Polizeit wurde der Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid im Oktober verlegt. Am heutigen Mittwoch kommt es im Camp Nou zum ersten großen Showdown des Jahres. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

FC Barcelona gegen Real Madrid: Der Clasico im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel der Spiele in der spanischen Primera Division. Kurz vor Weihnachten steht der erste Clasico der Saison 2019/20 zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid an. Anstoß der Partie im Camp Nou ist um 20 Uhr deutscher Zeit.

FC Barcelona gegen Real Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Clasico © getty 1/25 Kurz vor der Winterpause kommt es endlich zum ersten Clasico der Saison zwischen Real und Barca. Beide Mannschaften verpatzten am Wochenende ihre Generalprobe, zumindest bei Real deuten sich einige Änderungen an. Die voraussichtlichen Aufstellungen. © imago images 2/25 FC BARCELONA - TOR: MARC-ANDRE TER STEGEN. © getty 3/25 ABWEHR - SERGI ROBERTO. © imago images 4/25 GERARD PIQUE. © imago images 5/25 CLEMENT LENGLET. © imago images 6/25 JORDI ALBA. © getty 7/25 MITTELFELD - IVAN RAKITIC. © getty 8/25 SERGIO BUSQUETS. © getty 9/25 FRENKIE DE JONG. © getty 10/25 ANGRIFF - ANTOINE GRIEZMANN. © getty 11/25 LIONEL MESSI. © getty 12/25 LUIS SUAREZ. © SPOX 13/25 Barca-Trainer Ernesto Valverde vertraut somit der gleichen Startelf, die noch am Samstag gegen Real Sociedad nicht über ein 2:2-Remis hinauskam. Auch am System dürfte Valverde nicht viel ändern. © getty 14/25 REAL MADRID - TOR: THIBAUT COURTOIS. © getty 15/25 ABWEHR - DANIEL CARVAJAL. © getty 16/25 RAPHAEL VARANE. © getty 17/25 SERGIO RAMOS. © getty 18/25 FERLAND MENDY. © getty 19/25 MITTELFELD - CASEMIRO. © getty 20/25 FEDE VALVERDE. © getty 21/25 TONI KROOS. © getty 22/25 LUKA MODRIC. © getty 23/25 ANGRIFF - GARETH BALE. © getty 24/25 KARIM BENZEMA. © SPOX 25/25 Anders als Valverde wird Zinedine Zidane sowohl seine Startelf als auch sein System ändern. Von einem gewohnten 4-3-3 könnte Zidane auf ein kompaktes 4-4-2 wechseln. Mendy, Casemiro und Bale würden in diesem Fall Isco, Nacho und Rodrygo ersetzen.

FC Barcelona gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM und TV

Der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird am heutigen Mittwoch zumindest in Deutschland nicht im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung des Krachers gesichert und zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

Ein Abonnement bei DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monat, ist jederzeit kündbar und enthält nicht nur zahlreiche Spiele der Primera Division, sondern außerdem sämtlichen Live-Fußball aus der Serie A, der Ligue 1 und anderen europäischen Top-Ligen. Seit der Saison 2019/20 besitzt DAZN außerdem die Übertragungsrechte an den Freitags-, Sonntags- und Montagsspielen der Fußball-Bundesliga. Darüber hinaus zeigt DAZN exklusiv alle Spiele der Europa League und über 100 Partien der Champions League. Hier könnt Ihr euch euren Gratismonat bei DAZN holen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Griezmann, Messi, Suarez

Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Griezmann, Messi, Suarez Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos, Modric - Bale, Benzema

FC Barcelona gegen Real Madrid: Bilanz der letzten fünf Spiele