FC Barcelona: Lionel Messi stellt Cristiano Ronaldos Dreierpack-Rekord ein

Lionel Messi hatte am Samstagabend mit drei Standardtoren erheblichen Anteil am 4:1-Sieg des FC Barcelona über Celta Vigo. Dabei stellte er den bisherigen Rekord für die meisten Dreierpacks in LaLiga ein, der von Ex-Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo aufgestellt worden war.

Mit einem Handelfmeter in der 23. Minute eröffnete Messi gegen Vigo den Torreigen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lucas Olaza stellte 'La Pulga' kurz vor der Pause durch einen Freistoß aus 25 Metern die knappe Führung wieder her.

Kurz nach Wiederanpfiff machte Messi den Dreierpack dann perfekt. Mit einem ruhenden Ball aus fast identischer Position wie beim 2:1 traf der sechsmalige Weltfußballer sehenswert ins rechte obere Toreck. Das Tor zum 3:1 war gleichbedeutend mit Messis 34. Drierpack in LaLiga.

Zuvor gelang dies nur seinem ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo. Der Portugiese erzielte in seinen neun Saisons in Spaniens erster Liga alleine fünf Drierpacks gegen den FC Sevilla und hält damit weiterhin die Bestmarke für die meisten Dreierpacks gegen denselben Verein.