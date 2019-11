Luis Suarez: Tammy Abraham, Maxi Gomez und Lautaro Martinez sind die besten Stürmer der Welt

Luis Suarez vom FC Barcelona hat Lautaro Martinez von Inter Mailand, Tammy Abraham vom FC Chelsea und Maxi Gomez vom FC Valencia als die derzeit besten Stürmer der Welt bezeichnet.

"Ich persönlich habe eine ganze Reihe von Stürmern, denen ich gerne zusehe", sagte der Uruguayer im Gespräch mit Onefootball auf die entsprechende Frage nach dem derzeit besten Stürmer des Weltfußballs. "Tammy Abraham zum Beispiel. Er ist ein unglaublicher Stürmer mit gutem Abschluss, der sich toll bewegt."

Ein anderer sei Maxi Gomez. Nicht nur, weil er ein Landsmann Suarez' sei, sondern vor allem, weil er viele Eigenschaften vereine, nach denen die Top-Klubs suchen würden.

Zudem nannte Suarez Lautaro Martinez, der aktuell "auf sehr hohem Niveau" spiele und "tolle Fähigkeiten" habe.

Abraham und Martinez trafen bereits zweistellig

Abraham, der nach seiner Rückkehr an die Stamford Bridge von Aston Villa von Frank Lampard zum Stammspieler gemacht wurde, steht bei wettbewerbsübergreifend elf Saisontoren. Gomez traf für Valencia sechsmal und Martinez für die Nerazzurri elfmal.

Suarez selbst netzte für die Blaugrana in 15 Pflichtspielen bisher zehnmal ein. Am Sonntagabend ist Barca bei Atletico Madrid zu Gast (21 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER) und will im Wanda Metropolitano die Tabellenführung verteidigen.