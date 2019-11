La Liga live: Real Madrid - Real Sociedad heute im TV, Livestream und Liveticker

Auch La Liga kehrt aus der Länderspielpause zurück, Toni Kroos trifft mit Real Madrid heute auf Real Sociedad. Wo und wann Ihr die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr möchtet La Liga live erleben? Dann testet DAZN hier kostenlos.

La Liga: Wo und wann spielen heute Real Madrid und Real Sociedad?

Die Heimstätte der Königlichen ist das Santiago Bernabeu in der spanischen Hauptstadt. Ab 21 Uhr wird es dort zwischen Madrid und San Sebastian zur Sache gehen, Jesus Gil Manzano ist als Spielleiter angesetzt.

La Liga live: Real Madrid - Real Sociedad heute im TV und Livestream

In dieser Saison werden zahlreiche Partien aus der obersten spanischen Spielklasse bei DAZN ausgestrahlt. Der Streamingdienst startet immer kurz vor Anpfiff, Ihr könnt die Sendung auf all Euren internetfähigen Endgeräten empfangen.

Neben Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) hat DAZN noch viele weitere Sportarten im Angebot, beispielsweise US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis (US Open, Australian Open, French Open), Boxen, MMA oder Darts.

Für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich könnt Ihr das Ganze nutzen, vorher könnt Ihr DAZN außerdem kostenlos und unverbindlich testen.

La Liga zwischen Real Madrid und Real Sociedad heute im Liveticker

Falls Ihr DAZN noch nicht abonniert habt, schaut doch einfach mal auf SPOX vorbei. In unserem Kalender bieten wir eine Reihe an Livetickern an, so auch zur Partie zwischen Madrid und San Sebastian.

La Liga: Der 14. Spieltag im Überblick

Reals ewiger Erzrivale und Konkurrent FC Barcelona spielt heute gegen Schlusslicht Leganes, auch Atletico Madrid muss noch ran. Das sind alle Begegnungen des 14. Spieltags:

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 22.11.19 21 Uhr UD Levante Mallorca 23.11.19 13 Uhr Leganes Barcelona 23.11.19 16 Uhr Betis Sevilla Valencia 23.11.19 18.30 Uhr Granada Atletico Madrid 23.11.19 21 Uhr Real Madrid Real Sociedad de Futbol 24.11.19 12 Uhr Espanyol Barcelona Getafe 24.11.19 14 Uhr Osasuna Athletic Bilbao 24.11.19 16 Uhr Eibar Deportivo Alaves 24.11.19 18.30 Uhr Villarreal Celta de Vigo 24.11.19 21 Uhr Real Valladolid Sevilla

© getty

La Liga: Zahlen und Fakten zu Real Madrid und Real Sociedad

Zwölfmal sind sich die beiden Vereine in der Liga bislang begegnet, keines der Duelle endete in einem Remis. Die Königlichen gewannen neunmal, Real Sociedad dreimal - wovon zwei Siege im Jahr 2019 kamen (2:0, 3:1).

Real Madrid hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei 16 Tore erzielt.

Auch San Sebastian ist jedoch gut drauf, besonders auswärts. Real Sociedad hat drei der vergangenen vier Partien auf fremdem Rasen gewonnen, mit 13 Zählern sind sie zudem Spitzenreiter der Auswärtstabelle.

La Liga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag

Real Madrid ist aktuell punktgleich mit Tabellenführer Barcelona, Stadtrivale Atletico folgt mit nur einem Punkt Abstand. Auch Real Sociedad hängt nicht allzu weit zurück, durch einen Sieg würden sie die Königlichen bereits überholen.