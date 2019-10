Real Madrid zittert sich zum Sieg gegen Granada - James Rodriguez erlöst den Tabellenführer

Real Madrid bleibt nach einer Zitterpartie zumindest in der Primera Division auf Kurs. Das Team von Trainer Zinedine Zidane, das in der Champions League zuletzt nicht über ein 2:2 gegen den FC Brügge hinausgekommen war, gewann am achten Spieltag gegen den direkten Verfolger FC Granada 4:2 (2:0) und baute seine Tabellenführung zunächst auf vier Punkte aus.

Karim Benzema (2.), 100-Millionen-Neuzugang Eden Hazard (45.+1) und der frühere Weltfußballer Luka Modric (61.) schossen für Real eine scheinbar beruhigende 3:0-Führung heraus.

In der Schlussphase ließen Darwin Machis (69.) und Domingos Duarte (78.) die Königlichen aber noch einmal bangen. Der ehemalige Münchner James Rodriguez (90.+2) erlöste die Fans im heimischen Bernabeu-Stadion erst in der Nachspielzeit.

